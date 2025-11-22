No se busque más: El Puskas ya tiene dueño, golazo de Barrenetxea

Un partido intenso y abierto

La Real recibió el primer golpe cuando el Osasuna al minuto 42´ se fue en ventaja con una gran definición de Alejandro Catena, sin embargo, la respuesta llegó inmediatamente con la reanudación del partido, en el 53´y 59´ ya la Real Sociedad lo pasaba a ganar.

Una genialidad desde otro planeta

Corría el tramo final del partido y Osasuna estaba volcado en ataque buscando el empate. En una recuperación que cayó en los pies de Barrenetxea, el extremo vio adelantado al portero Sergio Herrera y no dudó, un derechazo preciso, bombeado, perfecto, que viajó por encima de todos y cayó directamente en la red.

Un golazo de antología. De esos que hacen levantar a todo un estadio, incluso al rival, por la propia belleza del gesto. Un disparo desde prácticamente el círculo central que certificó la victoria y dejó a Osasuna sin capacidad de reacción.