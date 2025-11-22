Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 14:55
No se busque más: El Puskas ya tiene dueño, golazo de Barrenetxea
En la victoria de la Real Sociedad el jugador marcó el que seguramente será el gol del año.
La Real Sociedad firmó una noche memorable en El Sadar, pero nadie se robó más reflectores que Ander Barrenetxea, autor de un gol que quedará grabado entre los mejores de LaLiga, un zapatazo desde la mitad de la cancha para sellar el 1-3 definitivo ante Osasuna.
El conjunto dirigido por Sergio Francisco necesitaba un triunfo que lo lanzara a un buen momento y lo consiguió con autoridad. Osasuna compitió, peleó y por momentos acorraló a los realistas, pero el talento individual terminó marcando la diferencia.
Un partido intenso y abierto
La Real recibió el primer golpe cuando el Osasuna al minuto 42´ se fue en ventaja con una gran definición de Alejandro Catena, sin embargo, la respuesta llegó inmediatamente con la reanudación del partido, en el 53´y 59´ ya la Real Sociedad lo pasaba a ganar.
Una genialidad desde otro planeta
Corría el tramo final del partido y Osasuna estaba volcado en ataque buscando el empate. En una recuperación que cayó en los pies de Barrenetxea, el extremo vio adelantado al portero Sergio Herrera y no dudó, un derechazo preciso, bombeado, perfecto, que viajó por encima de todos y cayó directamente en la red.
Un golazo de antología. De esos que hacen levantar a todo un estadio, incluso al rival, por la propia belleza del gesto. Un disparo desde prácticamente el círculo central que certificó la victoria y dejó a Osasuna sin capacidad de reacción.
Tres puntos con firma de crack
La Real Sociedad se llevó un triunfo valioso, sólido y de visitante, pero sobre todo uno que tendrá un clip viralizando durante días. Barrenetxea, siempre desequilibrante, sumó un capítulo más a su colección de momentos brillantes.
El 1-3 no solo dio tranquilidad: fue un mensaje de que esta Real tiene fútbol, coraje y jugadores capaces de inventar magia en cualquier momento.
