Nostálgica reacción de Santiago Arias por volver a jugar tras nueve meses con Atlético

El Atlético Madrid ha abierto su pretemporada de amistosos plagado de jugadores de su filial, entre los que sobresalió por la repercusión, la puesta en escena de Giuliano Simeone, que debutó en con el primer equipo, como titular, en un choque resuelto en los lanzamientos de penaltis.

Este partido representó el regreso de Santiago Arias a las canchas tras 9 meses fuera por la fractura sufrida en la Selección Colombia. El lateral regresó de su sesión desde Bayern Leverkusen y recibió una oportunidad de Simeone; después se expresó con nostalgia en redes sociales.

"He soñado con este momento 9 meses, desde que sucedió mi lesión, gracias a Dios he podido volver a hacer lo que tanto amo y además volver con un triunfo, y con un penalti... Gracias a todas las personas que me apoyaron, que me ayudaron en este proceso, que me enviaron mensajes, a los doctores, fisios, recuperadores, a mi familia y a Dios una vez más por todo. Volio Santi Arias", reseñó el jugador.



El hijo del Cholo acaparó gran parte de los alicientes del VIII Memorial Jesús Gil, disputado en el municipal burgense ante el Numancia. De hecho, intervino en el único gol del conjunto rojiblanco, anotado por Mario Soriano.



El entrenador rojiblanco, en el primer amistoso de pretemporada, solo contó con el guardameta Jan Oblak, Mario Hermoso y Saúl, de la primera plantilla, con lo que el regreso del campeón de liga tendrá que esperar para valorar como apunta hacia la próxima temporada.

El equipo rojiblanco entró con mejor pie en el encuentro y se puso con ventaja en el marcador gracias a un error del central Borja Vicent, que se cruzó con demasiada suficiencia, para perder el balón en el lateral del área grande, lo que facilitó el pase atrás de Giuliano y el gol, a puerta vacÍa, de Mario Soriano.



El Numancia, ahora en Segunda RFEF y con menos sesiones de rodaje que su rival, ganó metros en la primera parte y lo intentó en un disparo de Diego Suárez, que ha blocado el guardameta rojiblanco. En el segundo intento, el delantero numantino buscó el hueco al borde del área grande, entre los centrales, y disparó cruzado para batir a Oblak (min. 32).



En la última jugada de estos primeros cuarenta y cinco minutos se ha visto la clase que le dio fama a Saúl en una diagonal conduciendo el balón, que terimó con una apertura a la izquierda para que Mario Soriano fallase, dentro del área, lo que parecía que podía ser el segundo.



Tras la reanudación, el entrenador rojiblanco sacó otro once pero fue el Numancia, con menos cambios, quien presionó mejor la salida del balón de su rival y tuvo el partido más de su parte. Le faltó la fortuna o el acierto en un par de ocasiones generadas por la banda derecha para ponerse en ventaja.

La ocasión más clara del Atlético de Madrid fue salvada por el guardameta Ximo Miralles cuando no se habían cumplido los primeros veinte minutos de esta parte.



Desde el punto de penalti, el conjunto rojiblanco necesitó de un séptimo lanzamiento para conseguir de nuevo llevar a sus vitrinas el trofeo del Memorial Jesús Gil. En la primera tanda de cinco, empataron a tres goles. Los dos equipos marcaron el sexto lanzamiento y en el séptimo, el guardameta Ivo Grbic detuvo con los pies el tiro, mientras Sergio Camús marcó el suyo y dio el trofeo al conjunto madrileño.