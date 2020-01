Sergio Ramos, Gareth Bale y James Rodríguez no jugarán ante el Sevilla, descartados por Zinedine Zidane junto a Álvaro Odriozola y Mariano Díaz, en un encuentro en el que no puede contar por sanción con Fede Valverde.



Zidane ha decidido no arriesgar con Sergio Ramos, quien sufrió un esguince de tobillo en la final de la Supercopa de España y solo ha podido completar un entrenamiento con el grupo.

El técnico madridista sorprende al dejar fuera de la convocatoria al galés Gareth Bale y el colombiano James, en plenas condiciones para jugar ante el Sevilla. También prescinde de Mariano, después de darle minutos en los dos partidos de la Supercopa de España.



La expulsión que sufrió Valverde en la final ante el Atlético de Madrid, provoca que tenga que cumplir un partido de sanción ante el Sevilla. En la enfermería siguen el belga Eden Hazard y Marco Asensio.

La lista de convocados: Courtois, Areola, Diego Altube, Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Brahim, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Jovic.