"Ovejas negras": James integra fea lista de cinco jugadores en Real Madrid

En medio de los rumores sobre el futuro de James Rodríguez que apuntan hacia la Premier League inglesa, el mediocampista colombiano sigue siendo blanco de críticas por la prensa española, debido a la decepción futbolística que ha ocasionado tras su regreso desde la Bundesliga y por varias actitudes que no han gustado en el seno del club.

Durante esta semana, el diario Marca de España lanzó una ‘lista negra’ de jugadores pertenecientes al Real Madrid y que en los últimos meses le han ocasionado problemas a la institución y al técnico Zinedine Zidane: Dani Ceballos, que está en Arsenal; así como Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, Mateo Kovacic, que está en el Chelsea, y James, junto a Gareth Bale, que hoy militan en la casa blanca fueron tildados como las “ovejas negras”.

"Son varios jugadores 'top' los que se le han ido de las manos al técnico a pesar de su gran gestión del vestuario. Jugadores importantes de primer nivel en los que había un gran interés deportivo para que continuasen pero que Zidane no ha podido retener ni tampoco exprimir todo su potencial", asegura la publicación.

Y cerraron la publicación cuestionando al volante colombiano y su proceder con el elenco merengue: "No soportaba su condición de suplente, de miembro del 'plan B' de Zidane y no dudó en hacer la maleta rumbo al Bayern… Esta temporada James regresó, se quedó ante la falta de un acuerdo para volver a salir en verano y se ha visto que, entre unas cosas y otras, la mezcla Zidane-James no funciona".