Padrastro de James contó secretos de por qué se cayó su llegada al Atlético de Madrid

James Rodríguez sigue siendo noticia en el mundo del fútbol por su no continuidad en el Real Madrid. El futuro del futbolista todavía no se ha podido definir, pero lo más posible es que salga del conjunto 'merengue' en búsqueda de mayor número de minutos.

Mire acá: Real Madrid venció a Mallorca, sigue líder y James otra vez se quedó esperando

Sobre por qué no se dio su salida del Real en el pasado mercado de verano de 2019, el padrastro del diez colombiano contó detalles en Radio Marte en la transmisión 'The net swells'. El familiar dijo que el interés principal del 'cafetero' era jugar en el 'colchonero'.

"James hubiera preferido ir a Atlético Madrid en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país", dijo Juan Carlos Restrepo, el padrastro del jugador.

Y agregó que el amistoso donde el Atlético goleó al Madrid por 7-3 tal vez fue el detonante para que no se diera el fichaje.

"La negociación estuvo allí, puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial", opinó.

Puede ver: Dura respuesta de Zidane a James por pedir más minutos en Real Madrid

Por el momento, James Rodríguez continuará peleando por tener el mayor número de minutos posibles en lo que queda de esta temporada con el Madrid, para luego definir su futuro.