Pálido partido del Real Madrid en su defensa del título: empezó dando ventajas

El Real Madrid comenzó la defensa del título sin gol, sin capacidad para refrendar las buenas sensaciones con las que se manejó durante determinadas fases en San Sebastián, y arrancó con un 0-0 ante la Real Sociedad que le deja un sabor agridulde, mientras que el Granada y el Betis marcan la pauta y comandan la tabla de LaLiga Santander después de haber ganado sus dos partidos.



Tras aplazarse el encuentro inaugural frente al Getafe, el vigente campeón arrancó el torneo liguero sin pólvora, con escasas ocasiones y nulo acierto ante la portería del cuadro vasco. Ni siquiera el reestreno del noruego Martin Odegaard, que brilló la pasada campaña precisamente en el equipo de Imanol Alguacil, arrojó muchas más luces en los metros de la verdad.

La apuesta de los brasileños Vinicius y Rodrygo como acompañantes de Karim Benzema más Odegaard no le funcionó a Zinedine Zidane, que no concedió la titularidad al hasta ahora fijo insustituible, el brasileño Casemiro. Luego tuvo que recurrir a él cuando la situación empezaba a complicarse y empezaban a ver espacios Mikel Oyarzabal y compañía. Presionó el Madrid, pero sin éxito ante un rival bien pertrechado.



David Silva, tras su exitosa etapa en el Manchester City, reapareció en la liga española. Tuvo media hora, pero no pudo aún mostrar su calidad. Es pronto aún para el canario tras superar incluso el coronavirus.



El 'Euro-Granada' de Diego Martínez completó una magnífica semana con su segundo triunfo liguero, al que sumó la victoria en el campo del Teuta albanés en su debut histórico en el torneo continental. Ya la pasada campaña lideró la clasificación tras la décima jornada, precisamente tras ganar al Betis y favorecido por el aplazamiento del Barcelona-Real Madrid por la grave situación socio-política en Cataluña-



En esta oportunidad le otorga el mando la victoria sobre el Alavés (2-1) gracias a un tanto, a once minutos del final, del venezolano Darwin Machís, que desequilibró un encuentro que se le había complicado notablemente al cuadro nazarí.

Roberto Solado, como en Durres, abrió pronto la cuenta para el conjunto de Diego Martínez (m.7), pero Joselu Mato, de falta directa, premió el intento de reacción del Alavés (m.22). Soñaron con sacar un punto los hombres de Pablo Machín, pero Machís se encargó en corroborar la buena dinámica del Granada.



También sumó su segundo triunfo el Betis del chileno Manuel Pellegrini. Ganó in extremis en Vitoria al Alavés y en su estreno en el Benito Villamarín se deshizo con mayor tranquilidad y facilidad (2-0) del Valladolid.



Un tempranero penalti por mano de Óscar Plano, decretado por el árbitro tras ver la acción en el video, transformado por el francés Nabil Fekir, encaminó el triunfo del conjunto verdiblanco, que cerró el partido poco después (m.81) con un tremendo empalme del portugués William Carvalho.



El duelo de recién ascendidos en El Alcoraz se decantó del lado visitante. El Cádiz, derrotado en la jornada inaugural por 0-2 ante Osasuna, hizo valer su seriedad y disciplina atrás, a la vez que su pegada, para llevarse el partido ante el Huesca por el mismo marcador.



Un error de Andrés Fernández, aprovechado por todo un ilustre veterano como Álvaro Negredo, que no marcaba en la Liga española desde el 20 de abril de 2016, abrió el triunfo del conjunto de Álvaro Cervera. Lo remató, a poco del final, Jorge Pombo.



Es la primera victoria del Cádiz en primera división desde la que consiguió ante el Málaga el 13 de mayo de 2006. Día grande para el conjunto gaditano y, cómo no, para el meta Alberto Cifuentes, que entró en la historia de la liga española al convertirse, con 41 años y 114 días, en el jugador 'más veterano' en debutar en la Primera división.



El guardameta añadió otro récord a su historial deportivo, al convertirse en el guardameta con más años en dejar la portería a cero, al arrebatarle ese honor a César Sánchez.