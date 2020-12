Para el 'Cholo' Simeone, la Liga "no" es cosa de dos

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, descartó este lunes hasta dos veces que la pugna por el título de LaLiga Santander se reduzca a dos equipos, al suyo y al Real Madrid, igualados a puntos en la clasificación, aunque con el rojiblanco con dos encuentros menos que el conjunto blanco.

Le preguntaron: ¿La Liga es cosa de dos?. "No", contestó con rotundidad el técnico durante la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino de su equipo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. "No", respondió de la misma forma a la siguiente cuestión sobre si el título depende del pulso entre el Atlético y el Real Madrid, una vez que el Barcelona está a ocho puntos de lejanía.



El Atlético encabeza la tabla con 29 puntos, los mismos que el Real Madrid. El equipo rojiblanco ha jugado dos encuentros menos. La tercera posición es de la Real Sociedad, con 26 y tres choques más que el bloque de Diego Simeone. El Villarreal tiene 25, con dos más, y el Barcelona tiene 21, con un encuentro más que el Atlético.



También fue preguntado por las manos que son señaladas o no como penaltis, en referencia a la acción de Sergio Ramos este domingo contra el Eibar, que no fue indicada como pena máxima. "Es una pregunta más para los árbitros y para la gente que trabaja en el VAR", expuso el técnico argentino.

"Nosotros estamos para dirigir a los equipos, tratar de hacer las cosas lo mejor posible con nuestros futbolistas y después las decisiones arbitrales no dependen de nosotros", declaró.