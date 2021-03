Pedri destaca el trabajo de Koeman: "Sin él no estaría en la selección"

Pedro González 'Pedri' se mostró agradecido a la apuesta de su entrenador en el Barcelona, el holandés Ronald Koeman, sin él que aseguró "no estaría" en la selección absoluta española con 18 años.

"Tiene mucha responsabilidad porque apostó por mí desde el primer día. Le gusta la gente joven y le estoy muy agradecido. Sin Koeman no estaría aquí", manifestó en su primera rueda de prensa con la selección española.



Pedri no quiso pronunciarse sobre la continuidad de Koeman la próxima temporada en el banquillo del Barcelona y trasladó la decisión al nuevo presidente, Joan Laporta, centrándose en lo deportivo.



"Es un entrenador que ha apostado por mí y le tengo que estar muy agradecido. El resto no es decisión mía, la debe tomar la gente del club y yo tengo que acatar ordenes. Para mí es un gran entrenador al que intento devolver la confianza que ha depositado en mi", dijo.



Preguntado Pedri por el capitán de la selección española, Sergio Ramos, que aún no ha renovado con el Real Madrid, reconoció que ve muy complicado que cambiase de equipo por el Barcelona.

"Es muy difícil porque es un jugador que lleva toda su vida en su club y es difícil que acabe en el rival, aunque ha pasado. Es un buen jugador pero yo no ficho para mi equipo", sentenció.