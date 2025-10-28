Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 06:35
Pellegrini confía en encontrar la mejor versión de Nelson Deossa
El colombiano empieza a sumar minutos con la camiseta del Real Betis.
El técnico chileno Manuel Pellegrini se refirió al proceso de adaptación y recuperación del colombiano Nelson Deossa, quien poco a poco empieza a sumar minutos con el Real Betis. El entrenador destacó las cualidades del mediocampista y aseguró que espera ver una versión más sólida del jugador en las próximas semanas.
Deossa comienza a ganar protagonismo en el Betis
Después de un inicio complicado marcado por las lesiones, Nelson Deossa empieza a recuperar ritmo competitivo. El colombiano fue titular la semana pasada en el empate frente al Genk por Europa League, y volvió a tener acción este lunes en la derrota 0-2 ante el Atlético de Madrid, en el Estadio La Cartuja. En este compromiso ingresó a los 75 minutos en lugar de Pablo Fornals, cuando el equipo ya se encontraba en desventaja.
En rueda de prensa posterior al encuentro, Pellegrini valoró las condiciones técnicas del jugador y su esfuerzo por ponerse a punto:
“Él tiene potencia, tiene remate de fuera del área. Se está poniendo a tono tras distintas lesiones que le impidieron jugar. Esperamos ver una buena versión del futbolista”, afirmó el entrenador del Betis.
Confianza total en el talento del colombiano
Desde su llegada al club procedente del Monterrey de México, Nelson Deossa ha disputado cuatro partidos oficiales con la camiseta verdiblanca tres por LaLiga ante Athletic Club, Levante y Atlético de Madrid, además de uno en Europa League. El cuerpo técnico del Betis mantiene plena confianza en su evolución física y futbolística y lo ven como una pieza con gran proyección por su potencia, técnica y capacidad para llegar al área rival.
Además, el partido frente al Atlético de Madrid contó con otro colombiano en acción, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien fue titular y disputó 75 minutos antes de ser sustituido por Cédric Bakambu. Con el respaldo de Pellegrini y la recuperación de su mejor nivel, Nelson Deossa espera consolidarse en el mediocampo del Betis y ganarse un lugar importante en la rotación del equipo sevillano.
