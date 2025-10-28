Pellegrini confía en encontrar la mejor versión de Nelson Deossa

Deossa comienza a ganar protagonismo en el Betis

Después de un inicio complicado marcado por las lesiones, Nelson Deossa empieza a recuperar ritmo competitivo. El colombiano fue titular la semana pasada en el empate frente al Genk por Europa League, y volvió a tener acción este lunes en la derrota 0-2 ante el Atlético de Madrid, en el Estadio La Cartuja. En este compromiso ingresó a los 75 minutos en lugar de Pablo Fornals, cuando el equipo ya se encontraba en desventaja.

En rueda de prensa posterior al encuentro, Pellegrini valoró las condiciones técnicas del jugador y su esfuerzo por ponerse a punto:

“Él tiene potencia, tiene remate de fuera del área. Se está poniendo a tono tras distintas lesiones que le impidieron jugar. Esperamos ver una buena versión del futbolista”, afirmó el entrenador del Betis.