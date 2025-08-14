Pellegrini tomó nueva decisión con el debut de Nelson Deossa en Betis

Nelson Deossa se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la Liga MX. Su paso por Rayados de Monterrey lo hizo estar en el radar de los grandes equipos a nivel mundial, tanto así que clubes como la Roma, West Ham, Nottingham Forest y el Real Betis se interesaron por él. Finalmente, llegó al equipo español.

Infortunadamente, el volante caldense llegó lesionado al Betis por un esguince del tobillo izquierdo que no lo ha dejado entrenar con el grupo de cara a la primera fecha de LaLiga, jornada en la cual el Betis tendrá que enfrentar en condición de visitante al recién ascendido, Elche.

Durante la presentación de Nelson Deossa el lunes 11 de agosto, el jugador colombiano afirmó que ya estaba cerca de unirse a las sesiones de entrenamiento junto con sus compañeros y que esperaba poder recuperarse antes del lunes para el debut liguero.

Sin embargo, no ha habido ningún regreso del ex Rayados de Monterrey y empiezan a especular con su presencia en el primer partido del certamen español. En ese orden de ideas, Manuel Pellegrini, que sigue junto con el departamento médico la situación del colombiano, ya había tomado una decisión con Nelson Deossa.

LA MEDIDA QUE HABRÍA TOMADO MANUEL PELLEGRINI CON NELSON DEOSSA

El debut del Betis se acerca y el orientador chileno ya empieza a ver su nómina ideal para encarar la visita contra el Elche. Seguramente contará con la presencia de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, pero la esperada aparición de Nelson Deossa podría demorarse un buen tiempo.

Y es que, Manuel Pellegrini no quiere correr peligro con la nueva incorporación ni con ningún jugador. Por esta razón, todo parece indicar que la primera decisión del austral es esperar a que se recupere al 100% para poder alinearlo, seguramente como titular ante la baja de Isco por tres meses.

Betis mantenía la ilusión de contar con el colombiano para el debut liguero, pero todo parece indicar que se demorará un poco y no estaría en la primera jornada. Según información en España, Manuel Pellegrini ha estado al tanto de la evolución del tobillo izquierdo de Nelson Deossa con la necesidad de no arriesgar a nadie. Bajo ese panorama, la decisión inicial con el volante sería que no juegue ante Elche.

La información apunta a que Nelson Deossa, quien se perderá el debut liguero con el Betis, estará al margen de sus compañeros a partir del miércoles 20 de agosto y estaría apenas sumando los primeros entrenamientos para ser opción contra Alavés. No obstante, llegaría apenitas, dado que sumaría solo dos sesiones.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIÓ NELSON DEOSSA Y EL BETIS

Pese a que todo señala que Nelson Deossa no estará en el debut de la Liga de España, por fortuna para el colombiano y para el Betis, el club logró inscribir al caldense después de que existieran dudas, puesto que Junior Firpo y Deossa no aparecían en la plataforma oficial de LaLiga.

Por fortuna, antes del debut del Betis, el elenco bético logró confirmar la presencia del colombiano y del dominicano. LaLiga ya tiene en sus registros el nombre de Nelson Deossa y de Junior Firpo y el estreno del ex Atlético Nacional se acerca cada vez más.