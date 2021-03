Pep Guardiola reveló en rueda de prensa quién será el próximo fichaje de Barcelona

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este lunes que cree que el central internacional español Eric García, que apenas ha disfrutado de minutos esta temporada en el conjunto inglés, "va a jugar en el Barcelona" a partir de la próxima campaña.



"El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador 'top'", apuntó Guardiola, quien aseguró que en los últimos encuentros no fue convocado y eso "rompe el corazón" al técnico español.

Lea también: Las palabras de Omar Pérez sobre ser técnico de Santa Fe y su partido de despedida



"No os imagináis lo que Eric significa para mí. Es como un hijo. La temporada pasada después del confinamiento fue nuestro mejor defensa central. No cometió ningún error, ni uno solo", afirmó Guardiola, quien dijo que su equipo entra en un periodo clave de la temporada en la víspera del partido ante el Wolverhampton, en el que puede lograr su vigésimo primer triunfo seguido.



“Hemos sido muy consistentes a lo largo de los últimos años. Los récords son bonitos, pero como siempre se trata solo del siguiente partido. Estamos aquí para ganar títulos, es lo que la gente pide. Y se ganan ganado el siguiente partido”, comentó.



“Estoy encantado por lo que hemos hecho hasta la fecha, no lo puedo negar. Ningún otro equipo lo ha logrado. Esto demuestra lo difícil que es. Estamos contentos, pero lo que cuenta son los títulos. Nos queda mucho trabajo por hacer y cosas a mejorar”, añadió Guardiola, a quien se le abre un dilema una vez recuperado el argentino Sergio 'Kun' Agüero tras una larga baja.

De interés: El trabajo especial que hace el hijo de Ancelotti con James y Yerry Mina en Everton



El técnico confía en que el internacional albiceleste recuperará su nivel con partidos y tiempo, pero que debe tener paciencia después de una campaña marcada por las lesiones y las enfermedades. Entiende que no puede formar el equipo por sentimientos y debe dar preferencia a los hombres que tenga más en forma siempre con todos involucrados en el conjunto.



"Sergio ha estado un año lesionado. Es mucho tiempo. Ha jugado dos o tres partidos y luego se ha vuelto a lesionar y ha estado fuera. Siempre pienso que le necesitamos en esta parte de la temporada, en los momentos adecuados, porque tiene un talento y una calidad especial. Va a ayudar. Pero necesita tiempo. Lo positivo es que ha jugado 50-60 minutos y eso es bueno para sus piernas. Tiene que seguir entrenando bien y ser positivo", añadió.