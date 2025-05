Primera decisión de Xabi Alonso en Real Madrid: “Necesito cercanía”

No demoró mucho en llegar el reemplazo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Lo que era un secreto a voces se fue consolidando tras la renuncia de Xabi Alonso del Bayer Leverkusen despidiéndose a lo grande con el primer título de Bundesliga del club. Se fue como ídolo y espera darlo todo de regreso a la ‘Casa Blanca’, esta vez como director técnico.

Xabi Alonso dejó la huella en el Real Madrid como jugador ganando la ‘Décima’. Su vínculo con el club va a renacer desde otra faceta, pero seguirá teniendo esa cercanía con el madridismo como lo tuvo hace once años. Este lunes 26 de mayo, Florentino Pérez tomó la palabra para presentarlo y le puso un reto grande.

El presidente lo presionó recordándole la responsabilidad que tiene por la exigencia del club madrileño. Pese a esto, Xabi se mantuvo en la línea e indico lo primero que sucederá bajo su dirección técnica. Afirmó que es un día especial, dado que, pese a que lleva mucho tiempo afuera del Real Madrid, su vínculo con el madridismo nunca acabó y esto es un renacer.

También indicó que es un reto suplir a Ancelotti, pero que la exigencia que recae sobre él es algo muy bonito que espera aprovechar. Luka Modric en su último baile en el Mundial de Clubes y la continuidad de Rodrygo también fueron temas que tocó.

LA PRIMERA DECISIÓN DE XABI ALONSO

Lo de Carlo Ancelotti fue muy rápido y dejaba al Madrid sin entrenador para el Mundial de Clubes. Xabi Alonso no lo pensó dos veces y cuando le preguntaron por venir ahora, sentenció que, “lo veo como una oportunidad por dos partes. Una, para ir adelantando procesos, conocernos, cosas de cómo queremos se. Y luego, por la oportunidad de pelear por otro título. Es el primer Mundial de Clubes que se va a celebrar y la ambición es máxima. Si conseguimos unir estas dos cosas, puede ser un gran inicio y eso es, desde hoy, lo que tengo aquí”.

Entonces, llegó pisando fuerte con una ambición y con la decisión clara de pelear por un primer título en su experiencia como entrenador del Real Madrid. Sumado a ello, reveló que lo primero que quiere hacer una vez inicie entrenamientos es hablar con los jugadores, especialmente con Rodrygo para mantenerlo en la plantilla, “no me suele gustar autodescribirme, pero necesito esa cercanía en los entrenamientos, en los partidos, necesito esa conexión, para sentir cómo está el equipo, qué necesita cada jugador. Es lo que me toca, me gusta estar cerca de ellos”.

Además, Xabi quiere juntar a todo el madridismo, a la afición para que apoyen, que sean uno más en todos los partidos en el Bernabéu, “quiero encender a la afición. Pido que esté con el equipo, que transmitamos emociones, alegría, ilusión. Quiero que la gente vea este equipo y diga ‘este es mi Real Madrid’. Si lo conseguimos, lograremos ser imparables. ¡Hala Madrid!”.

ALONSO REVELÓ CÓMO JUGARÍA EL REAL MADRID BAJO SU DIRECCIÓN TÉCNICA

En el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso utilizaba la línea de tres que le dio muchos éxitos en la campaña. Jugar de esa manera en el Real Madrid sería revolucionar completamente a la formación acostumbrada de tantos técnicos que han pasado y dejado la huella en la institución.

El vasco afirmó que, “el fútbol te pide ser flexible, dinámico, saber mover piezas antes y durante el partido. Claro que tengo una idea de cómo queremos jugar, pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar hacia algo más dinámico. Pero sí quiero que el equipo transmita emoción, energía, ambición... y que conecte con la gente.

Esa simbiosis que buscamos va a ser fundamental para que esta etapa empiece bien. ¿Jugaremos con cuatro? ¿Con tres? Ya lo iremos viendo. Tenemos buenos jugadores, gente que interpretará bien la idea y trabajará duro. Y eso me gusta. Estar en el entrenamiento con ellos, en el día a día, tener esa proximidad y cercanía para mejorar el potencial de cada uno. Y que luego las piezas encajen y hagamos buen equipo”.