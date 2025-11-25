Puerta no baja su nivel: Figura en el Racing y empieza a pedir Mundial

Una temporada de crecimiento en Racing de Santander

Puerta aterrizó en España buscando minutos y continuidad, algo que no había logrado tras su paso por la Bundesliga y el Championship. En Santander encontró justo lo que necesitaba, confianza, responsabilidad y un rol protagónico. A sus 22 años, ya suma 10 partidos en LaLiga Hypermotion, ocho de ellos como titular, y su influencia en el mediocampo santanderino es indiscutible.

El volante viene de firmar un partido sobresaliente en la victoria 0-2 contra Burgos por la jornada 15. Racing se afianza en la parte alta de la tabla, igualando en puntos al Deportivo La Coruña, y Puerta volvió a ser uno de los motores del equipo. Su lectura de juego, capacidad para sostener la pelota y agresividad en la presión lo han convertido en un jugador imprescindible para el técnico José Alberto.

Ese rendimiento ha sido clave para mantener el buen momento mostrado con la Selección Colombia. Puerta ya marcó ante Nueva Zelanda y tuvo una calificación altísima en su debut oficial con el equipo de mayores, lo que abrió de nuevo la puerta para ser considerado en la lista rumbo al Mundial 2026.

El asombroso dato que lo pone en el radar de toda la liga

Más allá de pases o regates, el dato que realmente sorprendió en España tras su último partido fue su despliegue físico. Puerta recorrió 11,8 kilómetros, la cifra más alta entre todos los jugadores del encuentro y una de las mayores de la jornada.

Ese nivel de intensidad confirma cómo se ha convertido en un volante total Puerta recupera, organiza, rompe líneas y acompaña los ataques. Su energía lo hace indispensable en un equipo que pelea por ascender y que depende de su equilibrio para sostener resultados. Ese esfuerzo constante lo ha puesto en la conversación como uno de los jugadores revelación de la temporada en la categoría.

Su ritmo competitivo es tan alto que en Santander ya reconocen que su evolución es evidente partido a partido. Puerta no solo juega bien, también compite como si llevara años en el fútbol europeo.