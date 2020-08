Puyol se pronuncia tras decisión de Messi de salir del Barcelona

La salida de Lionel Messi del Barcelona es un hecho. El argentino le comunicó al club su intención de no renovar contrato y hacer uso de la cláusula de libertad para poder buscar otro destino. La información fue dada desde la prensa de Argentina y se confirmó minutos después desde los medios españoles.

Carles Puyol, eterno capitán del Barcelona, no esperó para dar su opinión acerca de la no continuidad del astro en el equipo ‘azulgrana': "Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo", aseguró el excentral.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Puyol, un gran referente del barcelonismo, demuestra su apoyo al argentino, pues no está de acuerdo con la actual dirigencia de José María Bartomeu, dirigente que ha tomado unas polémicas determinaciones en los últimos años en el club, desde errores en el aspecto de fichajes, hasta no saber liderar el recambio de los futbolistas.

Además de la no continuidad de Messi, en las últimas horas se conoció que el uruguayo Luis Suárez no será tenido en cuenta por parte del técnico Ronald Koeman. El goleador 'charrúa', amigo del astro argentino, esperaba seguir en Barcelona o que el propio presidente del club le comunicara su descontento, pero no fue así.

También se han conocido las salidas de Iván Rakitic, Arturo Vidal y Samuel Umtiti, a la espera de más decisiones por parte de los llamado históricos del Barcelona, caso Sergio Busquets y Gerard Piqué.