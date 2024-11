Rayo excluyó de una foto a James y aumentan las críticas: "Equipo de tres pesos"

Todo indica que James no es prioridad para Rayo Vallecano. El futbolista de 33 años no ha sido tenido en cuenta para los duelos más recientes del equipo; de hecho, no fue convocado para la primera ronda de Copa del Rey, donde eliminó a Villamuriel con un 5-0.

Pero ahora ocurre que el lío de James no sería solo con el cuerpo técnico liderado por Iñigo Pérez, sino con el Rayo en general; de hecho, el futbolista colombiano fue excluido de una publicación en X, en la cual habría podido entrar sin problema alguno.

Recientemente, Rayo publicó las fotos de dos de sus jugadores durante una sesión de entrenamiento y escribió en el post: "zurdas de oro", junto con una medalla marcada con el número 1. La gente reclama por la ausencia de James.

"Tienen la mejor zurda de Suramérica y no tiene un espacio en esta publicación", escribió uno de los usuarios de la red social X (antes Twitter), quien finiquitó su intervención apuntando: "Realmente llevaron a James para humillarlo equipo de tres pesos".

Y es que más allá de que James no sea tenido en cuenta por el entrenador, llama la atención que en aspectos tan simples como este tampoco sea valorado por el Rayo, lo cual da indicios de que las cosas no están bien entre las partes.

"Tiene que ser una broma", escribió otro internauta, quien concluyó que uno de los mejores futbolistas de Conmebol debe estar presente en este tipo de publicaciones. Es más, hay quienes creen que esta publicación es una falta de respeto con el '10' colombiano.

Ahora, lo que queda es aguardar mientras se anuncia la próxima convocatoria de la Selección Colombia; pues si James es incluido, pero sigue borrado en Rayo Vallecano, se confirmará que se trata de una diferencia con el cuadro español.