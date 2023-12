Real Madrid busca defensor central de proyección: se lo pelean en toda Europa

Un giro inesperado se dio en el Real Madrid, en Carlo Ancelotti y en Florentino Pérez. Un club que tiene cómodo a Carlo, y en primera instancia, no se planteaban fichar en la ventana invernal, pero que ahora, empiezan a perfilar el tipo de jugador que buscan. Ya la posición está definida y nombres suenan con el objetivo de reforzar al conjunto español.

Las lesiones de David Alaba, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Carvajal y Eduardo Camavinga hacen que el Real Madrid cambie de opinión y que busque a un defensor central como la prioridad en el mercado de fichajes. Por esta razón, Raphael Varanne y Mario Gila, viejos conocidos dentro de la institución suenan para suplir al austriaco y al brasileño, una posición en la que ahora, Aurélien Tchouameni está actuando.

Además de los ex madridistras, se perfila Goncalo Inacio, defensor central portugués del Sporting de Lisboa. Con 22 años, es el objetivo, no solo del Real Madrid, sino del Liverpool, Newcastle y el Manchester United. Puede ser, no solo una solución actual por las lesiones, sino un plan a futuro por su proyección.

Sin embargo, el que más gusta es Giorgio Scalvini. El zaguero italiano de apenas 20 años es una de las figuras del Atalanta de Bérgamo, cuenta con el aval de Carlo Ancelotti, que ya habría hablado con Florentino Pérez para intentar asegurarlo en la ventana de contrataciones. El entrenador le dijo al presidente que, "es un jugador para una década" por su corta edad y proyección.

Siguiendo los pasos de Fabio Cannavaro, el joven italiano podría llegar a la capital española. Ya tiene experiencia con el combinado nacional, tiene altura y seguridad que puede ofrecer en el conjunto blanco. Es el elegido para esta posición y es del gusto de Carlo que quiere convencerlo.

Real Madrid no estará solo en esta lucha por asegurar al defensor central del Atalanta. Pues, tiene también posibilidades de jugar en la Premier League con intereses del Manchester City y Manchester United. El equipo de Bérgamo no estará dispuesto de perder la ficha del jugador por menos de 50 millones de euros, valor que ponen en el presente mercado de fichajes para quien quiera llevárselo.