Real Madrid daría golpe al Bayern y a Luis Díaz: 'robaría' un referente

Sin duda alguna, Real Madrid vive un gran presente con Xabi Alonso como su director técnico, mientras que Luis Fernando Díaz Marulanda también suma una Bundesliga ideal con el Bayern Múnich en donde ha repartido goles y asistencias.

Aunque en la plantilla del Real Madrid hay muchos elementos ofensivos de sobra, el club español parece insatisfecho con el mercado de fichajes y le pondría más competencia a Franco Mastantuono por el costado para hacer un ataque de ensueño con uno de los grandes jugadores en la actualidad.

Se trata nada más ni nada menos que del francés del Bayern Múnich, Michael Olise que se ha convertido en el socio perfecto de Luis Díaz en el club bávaro. Xabi Alonso lo tiene referenciado y lo conoce a la perfección por su etapa en el Bayer Leverkusen como director técnico que tuvo que verse las caras con el internacional galo.

EL REAL MADRID BUSCA A MICHAEL OLISE, LA PIEZA CLAVE DEL BAYERN MÚNICH DE LUIS DÍAZ

Al parecer el interés del Real Madrid y de Xabi Alonso por el extremo francés va en serio. Michael Olise puede jugar en distintos lugares del mediocampo de cualquier equipo y seguramente, Xabi le encontraría un puesto en el onceno madrileño. Además, la sociedad con Kylian Mbappé podría ser determinante para ganar todo a nivel local e internacional.

Y es que, el periodista Christian Falk afirmó que, “el interés del Madrid por el talento bávaro no es ninguna novedad para quienes toman las decisiones en la Säbener Straße. Sin embargo, como han aclarado fuentes de CF Bayern Insider, el campeón de la Bundesliga no tiene intención de quedarse de brazos cruzados". Los muniqueses no pretenden soltar a uno de los grandes futbolistas de la plantilla.

Michael Olise representa un gran complemento para Harry Kane y para Luis Díaz en esa pelea por sumar goles y asistencias a lo largo de esta temporada tanto en la Champions League como en la Bundesliga.

LA JUGADA QUE QUIERE HACER EL BAYERN MÚNICH PARA QUE REAL MADRID NO FICHE A MICHAEL OLISE

Sin duda alguna, el club bávaro no quiere perder a una ficha clave en el ataque y a un socio idóneo para alimentar a Harry Kane y Luis Díaz de goles. Con sus asistencias, sus regates y su pegada toman mucho protagonismo y la idea es poder ponerle trabas grandes al club español.

Christian Falk sentenció que, “de hecho, el Bayern de Múnich quiere renovarle el contrato a Olise hasta el verano de 2031. Este compromiso demuestra el gran valor que el equipo de Vincent Kompany le otorga al exdelantero del Crystal Palace, dado que su contrato actual lo mantiene en Múnich hasta 2029″.

Pase lo que pase, Michael Olise seguirá en el Bayern Múnich, por lo menos hasta que termine la temporada y a la espera de lo que pueda pasar en verano de 2026 después del Mundial con Francia. Su camino podría continuar en el equipo alemán o en el conjunto español.