"Real Madrid dio un paso atrás en la lucha por el título de La Liga"

Dani Carvajal, lateral derecho español del Real Madrid, reconoció que el empate frente al Betis (0-0) supone dar “un paso atrás en la lucha por el título” de LaLiga Santander y que se debió a que no lo han hecho “suficientemente bien”.

“No sabría explicarte porqué. Hemos sido a ganar y no lo hemos hecho suficientemente bien. Damos un paso atrás en la lucha por el título”, reconoció tras el encuentro en Movistar + tras ver como el Atlético de Madrid se les aleja en dos puntos, con un partido pendiente mañana domingo contra el Athletic Club.

Le puede interesar: En un partido complicado Millonarios venció al América en el Pascual Guerrero

“En el último tercio no hemos estado finos. Nos ha faltado esa hambre de ir a por balones que podríamos haber llegado. Un empate que nos aleja del liderato. Quedan cinco jornadas e intentaremos sumar todo y salir campeones”, amplió.

Una “falta de hambre” que explicó a continuación que no se debe a falta de motivación: “Es un término que se utiliza mucho en el fútbol, llegar a ese balón, anticipar… no hemos estado acertados en este ámbito”, explicó.

Un Carvajal que insistió en que las bajas les está afectando: “Esta claro que el calendario es muy exigente y la cantidad de bajas que tiene el equipo no solo se nota en que no se pueda rotar contar más, si no que se descansa menos”.

Vea tambien: Real Madrid resbaló en La Liga y terminó cediendo un empate ante el Betis

El lateral español volvió a ser titular tras dos meses de lesión: “Está siendo una temporada un poco rara extraña y dura en lo futbolístico. Me he encontrado bastante bien. De cara a ir cogiendo sensaciones para esa semifinal tan bonita del martes”, comentó.

Un partido del martes (21:00 horas CEST) contra el Chelsea del que habló Carvajal: “No creo que este resultado influya ni para bien ni para mal. El equipo lo ha dado todo. No hemos conseguido la victoria, pero queremos estar entre los dos mejores de Europa y saldremos a hacer un gran partido. Con muchas ganas de que llegue el martes”, concluyó.