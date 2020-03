Real Madrid ganó "LaLiga Santander Challenge": de la cancha a las consolas

Inmediatamente, grandes nombres como Asensio, Courtois, Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (FC Barcelona) mostraron su interés, y 19 participantes fueron seleccionados (el Mallorca no pudo presentar candidato en el último momento).

"Hablamos por redes sociales y pregunté ¿quién juega? Como si fuera un grupo de colegas. Obviamente no somos amigos como tal, pero ha sido así, muy natural, no hay ninguna marca, ningún representante, ni ningún interés de por medio. No tiene más misterio", explicó Ibai Llanos a Marca la víspera del inicio del torneo el jueves.

Este gran evento también habrá servido para acercar los eSports al gran público. "Sí, la verdad es que es una buena oportunidad, es feo decirlo porque ojalá no hubiera pasado el coronavirus", concluyó Llanos.