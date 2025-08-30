Real Madrid le remontó a un Mallorca que tuvo a Mojica de suplente

Aún le queda mucho camino por recorrer al Real Madrid de Xabi Alonso para asemejarse al de las remontadas, pero la primera que saboreó como técnico en el Santiago Bernabéu llegó con 73 segundos de rabia. Un arranque de locura que tumba al rival sin tiempo para la reacción entre golpes. Arda Güler y Vinícius sostienen el pleno para acostar líder a su equipo en la noche del sábado.

El Real Madrid se marcha al parón con sus jugadores cumpliendo el primer reto que les marcó el nuevo entrenador: pleno de triunfos en el arranque liguero. Sin alardes ni exceso de brillantez. Osasuna y Mallorca en el Bernabéu. La salida a casa de un recién ascendido como el Oviedo. Rivales propicios para una fase de crecimiento. Seis goles a favor y uno en contra de un equipo aún maniatado.

Se cortó la racha de porterías a cero de Thibaut Courtois a los 18 minutos. Después de igualar un registro sin encajar en las dos primeras jornadas ligueras una década después, la falta de atención en los marcajes en una acción a balón parado, propicio que Vedat Muriqi dejase atrás la marca de Aurélien Tchouaméni para cabecear ajustado al poste.

Por primera vez en la temporada el equipo de Xabi Alonso se veía por detrás en el marcador. Ya le habían anulado un gol a Kylian Mbappé por un milimétrico fuera de juego. Y habría un segundo con el marcador ya a favor. Ya había despertado de su letargo Trent Alexander-Arnold para mostrar a su nuevo afición alguna virtud de las que propiciaron su llegada desde Liverpool. Con más personalidad para el desplazamiento en largo y precisión. Quitándose de encima la timidez y reaccionado al banquillo en Oviedo en el inicio de un pulso con Dani Carvajal.