Real Madrid no la tendrá fácil: la millonaria cifra que pagará para contratar DT

Esta podría ser una de las peores temporadas de Carlo Ancelotti junto al Real Madrid. Peleando tan solo en LaLiga y en la Copa del Rey, el elenco ‘blanco’ quedó eliminado en la UEFA Champions League en manos del Arsenal y, a falta de meses claves, pueden irse sin títulos.

Por esta razón, y, especialmente por la eliminación en cuartos de final de Champions League, a Carlo Ancelotti se le acaban los argumentos cuando se esperaba que pudiera renovar su contrato. El italiano parece que vive su última temporada en Real Madrid y daría golpe a la historia, siendo el principal candidato para tomar las riendas de Brasil que nunca ha tenido entrenador extranjero.

Entre las opciones que tiene el Real Madrid para reemplazar a Carlo Ancelotti aparece nada más ni nada menos que Xabi Alonso que también era un objetivo del Liverpool. También vuelve a aparecer en la escena Santiago Solari, que ya había tomado las riendas de manera interina y podría volverlo a hacer mientras deciden un entrenador en posesión en medio del Mundial de Clubes.

En el caso de Xabi Alonso, se esperaba que el entrenador español podía llegar a coste cero a la institución blanca, dado que tiene una cláusula en la que, si el Real Madrid, Bayern Múnich, Real Sociedad o Liverpool lo pretenden, podría tomarla sin problemas. Sin embargo, eso no parece ser tan cierto y en España revelaron el precio que deberían pagar por el director técnico del Bayer Leverkusen.

LA MILLONARIA CIFRA QUE PAGARÁ REAL MADRID PARA CONTRATAR A XABI ALONSO

Cuando todo parecía que Xabi Alonso podía salir del Leverkusen con un destino sin necesidad de que su nuevo equipo pagara una suma de dinero, la prensa española afirmó que, efectivamente, el Real Madrid sí deberá poner en la mesa una millonaria cifra para poder concretar su nuevo entrenador.

Esa supuesta cláusula que tiene Xabi Alonso no parece ser como la pintan, pues, Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen sentenció que, si bien hay términos para que Xabi salga con destino a los clubes en donde jugó en su época como futbolista, dejaron en claro que no sería gratis, “tenemos un acuerdo de caballeros por el que, si vienen Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid o Bayern Múnich, nos sentaríamos a hablar y no pondríamos impedimentos”.

Con ese panorama, también aseveraron que, la única manera de sentarse con esos clubes es si ofrecen una suma de dinero, dado que quieren mantenerlo en el proyecto. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Cadena COPE, Real Madrid deberá pagar entre 8 a 15 millones de euros para ficharlo.

Por su parte, Santiago Solari, a diferencia de Xabi Alonso sí podría llegar a coste cero, dado que, actualmente es director de fútbol de la institución. El ‘Indiecito’ aparece como una solución interinamente.