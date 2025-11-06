Real Madrid no quedó ‘conforme’ con fichaje: figura saldría en enero

Con la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, varios jugadores cambiaron de roles dentro de la plantilla. La rotación en la delantera hizo de las suyas con las alternancias de titularidades y suplencias de Vinícius Júnior, Rodrygo Goes relegado en el banquillo de suplentes y un afectado Endrick que no ha contado con la misma suerte que sí tuvo con Carlo Ancelotti.

La excepción fue Franco Mastantuono que llegó al club desde River Plate y, pese a sus 18 años, ha logrado convencer a Xabi Alonso como una de las opciones dentro de la titularidad. Caso contrario que el panorama de Endrick que no ha encontrado cabida dentro de la estructura del entrenador vasco.

Aunque no eran muchos minutos tampoco, Carlo Ancelotti le dio más regularidad al joven brasileño. Las cosas eran distintas y hasta ahora, con Xabi Alonso solo pudo sumar poco más de diez minutos al ingresar contra el Valencia en la fecha pasada de la Liga de España.

Bajo este panorama, Real Madrid no tendría ningún inconveniente en salir de Endrick para el 2026, entendiendo que el brasileño debe tener mayor regularidad en un club que sí lo aproveche, pero, por ahora, Xabi le hace entender que no está en los planes.

ENDRICK SALDRÍA EN ENERO DEL REAL MADRID

Y es que Endrick llegó al Real Madrid proveniente del Palmeiras como una de las grandes joyas. Desde que se puso la camiseta blanca ha alternado en el banquillo de suplentes, pero ha sumado un total de 37 partidos y ha marcado ocho tantos, siendo la Copa del Rey el torneo que lo dejó con buenas cifras gracias a seis juegos disputados y cinco anotaciones.

Con esto, el elenco ‘Merengue’ se plantea enviarlo de préstamo y Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes dio con la clave de que el Olympique de Lyon negociaría con el Real Madrid para llevarse al juvenil en enero en condición de cedido.

Esta salida podría representarle un alivio a Endrick jugando en uno de los grandes equipos de Francia donde seguramente tendrá minutos. Fabrizio Romano aseveró que, “el Olympique de Lyon ha iniciado conversaciones para fichar a Endrick cedido en enero. Ya están en marcha las negociaciones y existe una oferta oficial para fichar al delantero brasileño cedido por el Real Madrid. OL presentó su plan a Endrick, quien está abierto a hablar y evaluar todas las opciones”.

Endrick quiere acelerar esta opción, dado que sabe que, por lo menos en este momento, no tiene ninguna chance de ser opción en un equipo donde deberá competir con Kylian Mbappé para ganarse la posición. Mbappé es uno de los pocos jugadores que es intocable para Xabi Alonso con titularidades en toda competencia.

Por su parte, en los costados, dado que también puede jugar por una banda están Vinícius Júnior que alterna en este nuevo rol y Franco Mastantuono, que, pese a ser un año menor que el brasileño le ha ganado esa pelea por la posición. Además, si no está el argentino, está Rodrygo o Brahim Díaz.