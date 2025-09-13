Real Madrid sobrevivió con 10 hombres y venció a la Real Sociedad; hubo gol de Mbappé

Real Madrid venció con sufrimiento a la Real Sociedad

En el minuto 12 llegó el primer tanto del encuentro a favor del Real Madrid. Un error grosero de Mikel Goti propició un mano a mano que Mbappé no perdonó. Cuarto gol de lo que llevamos de campeonato para el francés que, tres minutos después, la volvió a tener, pero su disparo pegó al palo.



La primera ocasión de la Real llegó en el minuto 17, cuando el chut desde la frontal del área de Barrenetxea pegó en el lateral de la red, cerquita del palo derecho de Courtois.



El dominio seguía siendo del conjunto blanco, y Remiro salvó hasta en tres ocasiones el 0-2 con tres grandes paradas a los testarazos de Militao (en doble ocasión) y Huijsen.



Cuando mejor estaba el Real Madrid llegó la expulsión del central Huijsen (minuto 32) al frenar en falta a Oyarzabal siendo el último hombre. Una jugada muy protestada por los de Xabi Alonso, que argumentaban que Militao estaba a la misma altura que el internacional español. El técnico tolosarra vio la cartulina amarilla por las protestas.



Los locales mejoraron, pero cuando el campo se estaba empezando a inclinar a favor del conjunto txuri-urdin, Güler anotó el 0-2 (minuto 44) tras una gran jugada individual de Mbappé.