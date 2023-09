Presidente de la liga española anticipa cuál será el próximo gran fichaje del Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha afirmado en una entrevista que Movistar Plus+ emite esta noche que cree que las posibilidades de que el francés Kylian Mbappé juegue la temporada que viene en España "estará en más de un 70 o un 80 %".



"Convencido, convencido, no. Pero que es un destino para él, seguro. Yo creo que el año que viene estará en más de un 70 o un 80 %", dijo a la pregunta de si cree que Mbappé jugará la campaña que viene en España, en una entrevista que emite esta noche Movistar Plus+ y de la que la plataforma ha avanzado un extracto.



Asimismo, Tebas se muestra partidario de emitir las conversaciones entre el VAR y los árbitros: "Aunque sea (una emisión) retrasada, sí soy partidario. Volveremos a pedirlo.

También (pedimos) que al final del partido un árbitro dedique un minuto a los comentaristas. Depende de (Luis) Medina Cantalejo (presidente del Comité Técnico de Árbitros) y de la Federación.



Sobre su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo que no hay posibilidad de reconciliación "porque es un tema cultural".

"Hay una diferencia muy abismal en lo que pensamos del fútbol profesional europeo. No hay posibilidad de acuerdo si hay que aceptar, por mi parte y la de la mayoría de los clubes de la liga española, que los grandes clubes son los que tienen que marcar el destino, el futuro, el reparto del dinero de la industria del fútbol europeo".

A la pregunta de qué ha hecho mal desde que es presidente de LaLiga, Tebas dice: "No detectar ciertos problemas que tenía el fútbol español de racismo con anterioridad. Yo creo que estos incidentes del tema Vinicius... Trabajábamos en ello, pero posiblemente deberíamos haberlo detectado. Y lo que estamos haciendo esta temporada, haberlo hecho antes, haber hecho ese trabajo"