Real Madrid vs Atlético de Madrid: TV, horario y cómo verlo por internet hoy domingo

El Real Madrid recibe al Atlético en la 17ª jornada de LaLiga para intentar seguir ampliando su ventaja al frente de la clasificación, mientras el Barcelona busca la reacción contra el Osasuna, después de su eliminación en Champions.

REAL MADRID VS. ATLÉTICO DE MADRID: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Atlético de Madrid se puede ver en DIRECTV Sports, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1 llevan el juego por televisión en España.

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 3:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

El derbi madrileño se presenta como el choque estrella de la jornada, en el que el equipo blanco, líder con ocho puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Sevilla, quiere seguir despegándose en la tabla.

El Real llega en plena racha positiva con nueve victorias consecutivas, la última el martes ante el Inter de Milán 2-0 para certificar su pase a octavos de final de la Champions como líder de grupo.

Pero los blancos no podrán descuidarse ante el Atlético, repleto de moral tras clasificarse in extremis para los octavos de Champions, después de bordear el desastre en la competición continental.

"Necesitamos mejorar pero el camino para mejorar es este, seguro que es este", aseguraba un feliz Diego Simeone tras la victoria 3-1 el martes sobre el Oporto.

El equipo colchonero, caído de la segunda a la cuarta posición, podría volver al podio liguero en caso de victoria en el Santiago Bernabéu, donde, en principio, parece que no podrá contar con su delantero Luis Suárez.

El artillero uruguayo se retiró lesionado antes del cuarto de hora del encuentro contra el Oporto.