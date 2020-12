Real Madrid vs Atlético: hora y canal de TV en Argentina, España, México y EE.UU.

El Atlético de Madrid encara un derbi liguero de la mayor dimensión posible gracias a su crecimiento futbolístico este curso, con la posibilidad de cambiar su papel de aspirante a favorito si vence a un Real Madrid renacido cuando sintió de cerca el abismo, obligado a puntuar si no quiere seguir los pasos del Barcelona y sentir insalvable la distancia que adquiera el líder.

Real Madrid vs Atlético: hora, canal de TV y cómo verlo por internet

El partido Real Madrid vs Atlético de Madrid lo puede ver por ESPN 2 si se encuentra en Argentina, o también por ESPN Play a través de internet. En Estados Unidos transmite beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS. En España, el partido va por la señal de Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Movistar+. Blue To Go Video Everywhere y Sky HD transmiten para todo el territorio mexicano. También puede seguir el partido gratis por Antena2.com, minuto a minuto.

Argentina: 5:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

México: 2:00 pm (CDMX)

El primer gran derbi que acoge el estadio Alfredo di Stéfano presenta todos los alicientes salvo la falta de aficionados. Un Real Madrid-Atlético de grandeza, un duelo llevado a su máxima expresión en las dos finales recientes de la Liga de Campeones. El recuerdo del éxito y la existencia de una continua revancha rojiblanca en un momento dulce. El paso al frente dado por Diego Simeone, que tanto se le demandó, cuando dispone de mimbres para hacerlo. Un liderato indiscutible que mide su fiabilidad ante el que se perfila gran rival por la corona liguera.

El vigente campeón debe recuperar la identidad exhibida tras el confinamiento si quiere tener opciones de revalidar título. Sin seguridad defensiva ni la concentración adecuada, se desplomó ante rivales considerados menores como Cádiz y Alavés en el Di Stéfano. Derrotas, como las del Shakhtar en la Liga de Campeones, que dejaron huella y situaron a Zinedine Zidane en una situación límite. Desconocida hasta el momento. El triunfo en Sevilla y la confirmación ante el Borussia Mönchengladbach cambia el paso.