Real Madrid vs Barcelona: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Real Madrid y Barcelona se enfrentan en un clásico que puede marcar sus aspiraciones al título a falta de nueve jornadas para el final del campeonato español con los dos equipos en plena racha de juego y resultados.

REAL MADRID VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Barcelona se puede ver en ESPN Play Sur, ESPN2. En Estados Unidos transmite beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere, Sky HD. Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga 1 llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

El equipo azulgrana, segundo clasificado a un punto del líder liguero, el Atlético de Madrid, podría desbancar a los rojiblancos en caso de victoria en el estadio Alfredo Di Stéfano, siempre que los colchoneros pincharan al día siguiente con el Betis.

El Barca llega al encuentro animado por sus últimos resultados tras nueve partidos oficiales sin conocer la derrota, en los que ha marcado 23 goles.

A esta racha se añade la perspectiva de un eventual título dentro de una semana cuando se enfrente al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey, a la que podría llegar como líder liguero.

El doblete Liga-Copa podría cerrar de la mejor manera un año de transición para el Barcelona, que antes deberá superar el reto del Real Madrid.

"En principio no es decisivo, porque después nos faltan muchas jornadas todavía donde cualquier equipo tiene complicado ganar todos sus partidos", aunque "el que gane tendrá una moral importante para seguir", dijo el técnico azulgrana Ronald Koeman este viernes.

El Barça volverá a mirar en Madrid hacia su capitán Leo Messi, máximo goleador del campeonato con 23 tantos, lejos de los 18 del máximo goleador merengue, Karim Benzema.

Por otra parte, Zidane recordó que "vamos a tener un partido complicado, pero estamos preparados", que al mismo tiempo intenta rebajar la expectación, señalando que "son tres puntos, nada más" y todavía queda mucho.

Zidane cuenta contra el Barca con el buen momento de Karim Benzema, que está impulsando con sus goles a un Real Madrid, y la mejora de Marco Asensio, goleador en los últimos cuatro encuentros.