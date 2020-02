Real Madrid vs Barcelona, con cuatro bajas y la posibilidad de una quinta

Será el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. El superclásico del fútbol español podría definir al campeón de la liga. Por ahora el líder es Barcelona, equipo que se aprovechó del frenazo del Real Madrid tras caer 1-0 ante Levante en la fecha pasada. Será un duelo trascendental marcado por las bajas en lado y lado.

Y es que el club blaugrana, además de Ousman Dembelé y Luis Suárez, deberá hacer frente a las bajas del lateral Jordi Alba y el centrocampista Sergi Roberto, quienes se lesionaron y estarán ausentes las próximas semanas. Ambos futbolistas no fueron tenidos en cuenta para el duelo ante el Napoli por los octavos de la Champions.

Por su parte, Real Madrid deberá sobreponerse a una nueva lesión del mediocampista Eden Hazard. El belga se resintió y tendría un tiempo prolongado de recuperación, sin que se conozca oficialmente cuál es el periodo que estará fuera de las canchas. El volante no se ha podido consolidar en el club debido a sus constantes problemas físicos.

A Hazard se unió el brasileño Rodrygo, quien tampoco será tenido en cuenta por el técnico Zidane. Aunque no juega con el equipo principal desde enero, es un jugador que cuenta con la confianza del entrenador. Sin embargo, perdió la opción de ser parte del clásico tras las expulsión con el equipo B del Madrid tras marcar un gol.

El delantero vio la doble amarilla, la segunda tras celebrar su tanto en la cara del guardameta del San Sebastián de los Reyes, y no podrá jugar el Clásico del próximo 1 de marzo en la casa del conjunto merengue.

Del mismo modo, a la lista de bajas se sumaría el defensa Sergio Ramos si prospera una demanda por las críticas del jugador contra el árbitro que pitó el encuentro frente al Levante. "Con ese árbitro no me sorprende nada. Los árbitros antes eran más respetuosos, se podía hablar con ellos y a éste no se le puede hablar", dijo el zaguero. Las declaraciones lo podrían dejar fuera del partido ante Barcelona.