Real Madrid vs Mallorca: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Real Madrid recibe al Mallorca con rotaciones obligadas por las lesiones que sufre Carlo Ancelotti y el cansancio que acumulan sus titulares, midiendo el fondo de armario de su plantilla en un momento estelar de la pareja Vinicius-Karim Benzema, ante un Mallorca mermado que no puntúa en el Santiago Bernabéu desde hace 12 años.

REAL MADRID VS MALLORCA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Mallorca se puede ver en DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar+ llevan el juego por televisión en España.

España: 10:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 3:00 pm

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)



La 'bestia negra' del Mallorca es el Real Madrid, el equipo ante el cayó derrotado en más ocasiones, en 37 partidos. Para desafiar la estadística se encontrará a un equipo que cambiará su cara de inicio, con Ancelotti necesitado de rotar tras ver cómo sufrió su equipo en Mestalla por el desgaste físico de jugadores como Casemiro o Luka Modric.



Con las bajas de Dani Carvajal, Marcelo, Ferland Mendy, Toni Kroos, Dani Ceballos y Gareth Bale, las opciones se reducen para el técnico italiano, que quiere tener a toda su plantilla enchufada y para ello debe dar minutos a jugadores como Marco Asensio o Luka Jovic, con apariciones testimoniales en los seis encuentros de la presente temporada.



En una gran dinámica de resultados, tras remontar en sus dos últimas salidas y vencer en San Siro al Inter y Mestalla al Valencia, el desgaste de esos partidos invita a pensar en la entrada de Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo, con Nacho como nueva opción para el derecho o Lucas Vázquez ante el enésimo problema muscular de Carvajal.



Centrocampistas como Eduardo Camavinga, que ha dejado grandes sensaciones en los tres ratos que ha jugado desde su llegada, e Isco Alarcón, ganan opciones, y Rodrygo o Marco Asensio aparecen como bazas si Ancelotti da un respiro a su tridente ofensivo titular.



Con sus seis goles y cinco asistencias, Benzema es el cerebro de todo lo ofensivo. Su fútbol ha conectado con el momento imparable de Vinicius, desequilibrante en el uno contra uno y decisivo con su mejoría en la definición. Cinco tantos hacen complicado ver su inicio en el banquillo pero en algún encuentro debe parar y tomar aire. El Mallorca, sobre el papel, es mejor rival que el Villarreal para hacerlo esta semana.



El Mallorca, noveno con 8 puntos, visita al líder de LaLiga con ilusión pero también con numerosas bajas en sus filas, sobre todo en defensa por las lesiones de los centrales Antonio Raillo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, y el lateral derecho Pablo Maffeo. Se unen a la lista de futbolistas con problemas físicos el mediocampista Íñigo Ruiz de Galarreta y el delantero Ángel Rodríguez.



El técnico Luis García Plaza tendrá que improvisar en el bloque defensivo, como ya lo hizo en el empate sin goles de la pasada jornada ante el Villarreal en Son Moix. Entonces, un carrilero -Brian Oliván- hizo la función de central junto al eslovaco Martin Valjent; en los minutos finales, Joan Sastre tuvo que sustituir a Maffeo, con dolores musculares que le impiden viajar a Madrid.