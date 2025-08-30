Real Madrid vs Mallorca EN VIVO, 30 de agosto: hora y canal para ver Liga de España

Nuevo partido de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la necesidad de volver a dar un golpe al Barcelona para sumarse al liderato en soledad para sacar diferencias en busca de quedarse con el título. Tras las victorias ante Osasuna y Real Oviedo, los madrileños buscan sumar puntaje perfecto.

En el Santiago Bernabéu tendrán un partido complejo ante el Mallorca que no comenzó de la mejor manera la Liga de España, pero que siempre da buenos partidos. El elenco mallorquino afronta este encuentro con Johan Mojica que volvió a ser convocado para la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Infortunadamente, el arranque del Mallorca ha estado lejos de lo que mostraron en la temporada pasada y todavía tienen la oportunidad de volver a meterse en posiciones de privilegio en la parte alta en este arranque. Deberán sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla, dado que apenas tienen una unidad en estas dos fechas disputadas. La urgencia y la necesidad es clara.

Mallorca debutó con una dura goleada en contra en manos del Barcelona. El elenco mallorquino necesita reaccionar después de apenas sumar la primera unidad ante el Celta de Vigo en la segunda fecha de la Liga de España.

REAL MADRID VS MALLORCA ESTE SÁBADO 30 DE AGOSTO POR LA LIGA DE ESPAÑA EN LA FECHA 3: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO

Este sábado 30 de agosto, Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu la visita del Mallorca que necesita sí o sí salir de la parte de abajo. Duelo de realidades distintas en la tercera jornada de la Liga de España. El partido iniciará a partir de las 2:30 de la tarde en hora de Colombia. Además, contará con la señal televisiva de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:30 P.M.

México: 1:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:30 P.M.