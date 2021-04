Real Madrid vs Osasuna: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La segunda unidad del Real Madrid, encabezada por Eden Hazard en un nuevo intento de regresar a su nivel, debe de mantener al equipo de Zinedine Zidane en la pelea por el título liguero ante un Osasuna sin agobios, a las puertas de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones frente al Chelsea.

REAL MADRID VS OSASUNA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Real Madrid vs Osasuna se puede ver en DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y En México lo hace Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga llevan el juego por televisión en España.

España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 4:00 pm

Estados Unidos: 5:00 pm (este), 2:00 pm (pacífico)



No hay físico para todo. Los titulares del Real Madrid llegan al límite al momento en el que se deciden los dos títulos grandes y Zidane debe tomar decisiones. Lo vio claro ante el Chelsea, con su equipo arrollado desde el físico y realizando un ejercicio de resistencia para firmar un empate que deja la eliminatoria abierta para Londres. Las rotaciones son obligadas.



La cita del miércoles por una plaza en la final de Estambul condiciona el duelo liguero ante Osasuna. Será el momento de dar la cara para esos futbolistas del equipo blanco que tienen papel de secundarios, para canteranos y para otros que regresan de lesión con necesidad de ritmo de competición. Juntos encaran la obligación de ganar para seguir aspirando al título liguero.



En el primer grupo aparecen nombres como Álvaro Odriozola, Marcelo, Isco Alarcón o Rodrygo; en el segundo, Antonio Blanco y Sergio Arribas; en el último, Sergio Ramos o Eden Hazard.



El capitán está listo para volver un mes después de su última lesión, con apenas cuatro partidos en lo que va de año y la necesidad de jugar para llegar en mejor tono a la 'final' de Londres. Hazard, tras su regreso progresivo y con mucha calma, está listo para dar el salto a la titularidad.



Zidane revolucionará su once. Militao, que lo ha jugado todo recientemente a gran nivel, Nacho Fernández, solución de emergencia para el lateral derecho en Londres, los centrocampistas Casemiro, Toni Kroos o Luka Modric, y el brasileño Vinicius piden una pausa a gritos antes de la gran batalla. No podrán descansar todos por la falta de efectivos en una semana que dejó la enésima recaída de Dani Carvajal. Se suma a las bajas de Lucas Vázquez, Ferland Mendy y Fede Valverde.



La racha de 18 partidos sin perder ha entrado en una dinámica que no serviría al Real Madrid para ganar títulos. Un solo triunfo en sus cinco últimos partidos. En Liga, dos empates en tres jornadas le han quitado la posibilidad de asentarse en el primer puesto y se mantiene a dos puntos de un Atlético de Madrid que ha ido perdiendo fuerza.



Con seguridad defensiva, sin encajar un tanto en la competición desde el clásico frente al Barcelona, un total de 300 minutos, pero con una falta de gol que debe corregir ante Osasuna. Incapaz de hacer un tanto a Getafe y Betis.



Osasuna visita el Alfredo Di Stéfano con la difícil misión de volver a ganar tras su última derrota, ante el Celta, que cortó una racha de tres triunfos consecutivos y seis jornadas sin perder que le permitió dar un salto hacia la tranquilidad, huyendo de los agobios de la pelea por la salvación.