Real Madrid vs Osasuna EN VIVO, 19 de agosto: hora y canal para ver Liga española

Sin duda alguna, la pelea entre el Real Madrid y FC Barcelona seguirá en esta nueva edición de la Liga de España con la necesidad por parte de Xabi Alonso de iniciar con golpes ante Osasuna, un club que siempre es complejo en el Santiago Bernabéu o en Pamplona.

Justamente, este martes 19 de agosto, Real Madrid inicia su camino en el rentado español en busca de asegurar los primeros tres puntos después de un arranque del Barcelona sumando de a tres. Atlético de Madrid perdió y tienen una chance inmejorable para ponerse en la parte alta desde la primera fecha.

Con la ‘10’ en su espalda, Kylian Mbappé espera debutar con goles, mientras que en el conjunto blanco también se estrenarán Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen como titulares, mientras que Franco Mastantuono esperará su lugar en el banquillo con el anhelo de debutar recién llegado.

Xabi Alonso necesita iniciar su camino con un buen resultado. Continúa la polémica de Rodrygo y su rol, dado que arrancará Brahim y Vinícius como titulares mientras que el brasileño esperará su lugar en el complemento.

Por su parte, Osasuna sale al Bernabéu con la ilusión a tope de sumar los primeros tres puntos y ponerse en la parte alta desde la fecha inicial. Alessio Lisci saldrá con la novedad de Rosier en la zaga defensiva para intentar parar a su compatriota, Kylian Mbappé.

REAL MADRID VS OSASUNA POR LA LIGA DE ESPAÑA EN LA PRIMERA FECHA: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO ESTE MARTES

El partido entre el Real Madrid y el Osasuna que dará pie a la primera fecha de la Liga de España se podrá ver a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. El partido podrá verse por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.