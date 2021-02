Real Madrid vs Valencia: horario, canal y dónde ver en vivo, fecha 23 de LaLiga

Con la obligación de ganar tras el triunfo del líder Atlético de Madrid en Granada, el Real Madrid encara su duelo ante un Valencia reforzado por la mejoría en el juego y los resultados, con el regreso de jugadores de la importancia de Dani Carvajal, Toni Kroos y Lucas Vázquez como alivio a la plaga de bajas y el objetivo de encadenar tres triunfos que devuelvan la autoestima.

Real Madrid vs Valencia: horario y dónde ver en vivo el partido

El partido Real Madrid se puede ver en España a través de Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga y Mitele Plus. En Sudamérica, el encargado de transmitir es DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes. El juego también va por la señal de beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA y beIN SPORTS en Estados Unidos.

España: 4:00 pm

Argentina: 12:15 pm

Estados Unidos: 10:15 am (este), 7:15 am (pacífico)

Colombia: 10:15 am

Perú: 10:15 am

Chile: 12:15 pm



Dos meses después de una buena racha de resultados, con cinco jornadas ligueras consecutivas de victorias, el Real Madrid pretende asentarse en la estabilidad a costa del imprevisible Valencia. Un equipo que le golpeó con fuerza en Mestalla en la primera vuelta, en una demostración más de que los de Zinedine Zidane rebajaban la intensidad ante duelos que han perdido grandeza por el momento del rival.



Ya no se lo puede permitir. Desde hace tiempo no tiene red. Y para seguir con vida en la pelea por el título, solo le sirve el tercer triunfo de una semana de reconstrucción. La consigue Zidane con lo justo. En plena plaga de bajas. Pasando de nueve ante el Getafe a siete ante el conjunto 'ché', pero con el alivio de tener más opciones de elección con la vuelta de Carvajal para disponer de un lateral derecho, de Kroos al mando y Lucas Vázquez como comodín.



Debe decidir el técnico madridista si mantiene el sistema con el que solventó los problemas ante el Getafe y firmó una imagen de firmeza, un 1-3-5-2 con la novedad de tres centrales, o regresa a su habitual 1-4-3-3 con tridente ofensivo. Para jugar ya está Carvajal, de baja desde el 2 de enero, que le permite regresar a la línea de cuatro en la zaga pasando a Ferland Mendy a banda tras su gran nivel como tercer central.



Con las bajas de Sergio Ramos, Militao, Álvaro Odriozola y Marcelo en defensa, Fede Valverde en la medular más Eden Hazard y Rodrygo en el tridente, las opciones se reducen para Zidane, que recupera su centro del campo habitual con la vuelta de Kroos tras sanción y todo apunta a que mantendrá al brasileño Vinicius como titular en un ataque con Marco Asensio y Karim Benzema, quien le tiene tomada la medida al Valencia.



El equipo de Javi Gracia llega reforzado a la cita por la mejoría en el juego y los resultados de las últimas semanas, ya que solo ha perdido uno de sus últimos seis encuentros ligueros y ha sumado nueve de los dieciocho puntos posibles, tras haber conseguido sólo tres puntos en las seis jornadas anteriores.



Gracias a esta mejoría, el equipo valencianista se ha instalado en la zona media de la tabla, casi ya a las misma distancia de los puestos de Liga Europa, de los que le separan seis puntos, como del descenso, sobre el que ya tiene un colchón de cuatro.