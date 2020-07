Real Madrid ya piensa en el título y hace un pedido a sus hinchas

Real Madrid está cerca de un nuevo título en La Liga, luego de una temporada bastante extraña en la que, por primera vez en la historia se tuvo que detener la competencia durante un par de meses para luego reanudarla y concluirla en meses que, normalmente, eran tomados para competencias internacionales de selecciones o para descanso de los futbolistas tras el año de competencia.

Le puede interesar: "Real Madrid no le debería pagar más a James": no paran las críticas hacia el colombiano

Sin embargo, más allá de todos estos factores y después de la mencionada reanudación, que ha sido completamente favorable para Real Madrid desde el aspecto deportivo, el club merengue, que está muy cerca de coronarse campeón de la competencia, levantó un pedido a sus hinchas para que, conservando el distanciamiento social y protegiéndose de una posible propagación en el contagio del coronavirus, no asistan a los sitios tradicionales de celebración.

"A falta de tan solo dos jornadas para concluir La Liga, tanto nuestro equipo como el F. C. Barcelona tienen opciones de ser campeón. Si se diera la circunstancia de que el Real Madrid se proclamara campeón, nuestros jugadores no acudirían a los tradicionales lugares de celebración, especialmente a la plaza de Cibeles, por lo que pedimos también a nuestros socios y aficionados que, en el caso de que se pudiera conquistar el campeonato, no acudan tampoco a dichos lugares. En este sentido, todos debemos contribuir, como hasta ahora, con absoluta responsabilidad a evitar riesgos de contagio de la pandemia", aseguró el cuadro merengue a través de un comunicado.

Lea también: Las cuentas del Real Madrid para ser campeón de la liga ante Villarreal

El próximo partido de Real Madrid es con Villarreal y ahí el equipo blanco podría festejar un nuevo logro, sin embargo, se espera que los hinchas cumplan con el pedido, hecho que resulta difícil de controlar y que las autoridades de la capital española ya contemplan.