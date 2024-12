Referente del Rayo se sinceró sobre James: “Quizás espera jugar, pero...”

Desde que James Rodríguez salió de Sao Paulo persiguiendo su nuevo sueño a los 33 años de regresar a Europa, todo se le vino abajo. Aunque se pensaba que, en un equipo humilde como el Rayo Vallecano en donde iba a pelear por salir del descenso, pero jugando como la estrella que es dentro de las filas vallecanas, Íñigo Pérez, entrenador del Rayo se salió con la suya.

Razones tendrá, seguramente para no alinear a James Rodríguez y borrarlo sin minutos cuando es suplente o a ni siquiera tenerlo en cuenta semana tras semana como sucedió en el partido ante el Real Madrid que sorprendió por su no convocatoria.

En los últimos partidos ligueros con Rayo Vallecano, había sido citado, pero no sumó minutos, justo después de arrancar como titular ante Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey. En dicho encuentro, dio su primera asistencia como jugador del cuadro de Vallecas, algo que prometía mucho con la posibilidad de ganarse un lugar en el mediocampo.

Luego, James se destapó en Marca hablando sobre las diferencias que ve en el club y en la Selección Colombia, sentenciando que, en el combinado nacional, jugaban para él y que todos sabían a qué jugar. Íñigo Pérez afirmó que no había oído la entrevista y que está entrenando bien de lunes a viernes para llegar a pelear un lugar el fin de semana.

ISI PALAZÓN ENTRÓ EN DEFENSA DE JAMES RODRÍGUEZ

Realmente no se sabe si estas palabras de James Rodríguez impactaron en la decisión de Íñigo Pérez como un posible castigo al volante colombiano para enfrentar al Real Madrid, un partido que iba a ser especial para James. Íñigo salió a decir que no podía hablar del tema, horas antes de no convocarlo.

Justamente, previo del partido, uno de los referentes del Rayo Vallecano defendió a James Rodríguez. Con madurez y con mucha experiencia, Isi Palazón afirmó que, “quizás James esperaría jugar un poquito más, pero está entrenando. No está creando ningún mal rollo”.

En palabras de uno de los autores de gol en el empate a tres tantos con el Real Madrid, parece que se zanja un poco las polémicas que sentencian que las internas del club están molestas con James Rodríguez. Solo el tiempo dirá qué será del futuro del cucuteño que cada vez más, parece estar lejos de seguir en el Rayo Vallecano.