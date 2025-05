Referente del Real Madrid se rebeló; no jugará más e irá para afuera

Los problemas en el Real Madrid no dejan de aparecer a falta de solo dos fechas para finalizar la temporada regular, una en la que Carlo Ancelotti se despedirá sin títulos. Pese a esto, el italiano le pone cara al asunto y espera finalizar de la mejor manera posible su experiencia con el equipo antes de enfocarse en la selección de Brasil firmando un contrato de dos años.

Sin Carlo Ancelotti en el banquillo, el Real Madrid se alista para recibir a Xabi Alonso, nuevo director técnico por tres temporadas inicialmente. El vasco deberá arreglar todo el polvorín que está siendo el club en estos momentos. Necesitará armarse con fichajes estelares, esos que la institución siempre contrata.

Vea también: Ancelotti no se iría solo: siete jugadores del Real Madrid se despedirían

Por ahora, se habla de Trent Alexander-Arnold que ya estaría listo con el futbolista británico quedando libre. Además, las salidas de Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, entre otros y, entre todas esas bajas posibles, habría que ponerle un asterisco al futuro de Rodrygo.

El internacional brasileño ha dejado de tener regularidad dentro de la institución y no solo por las lesiones. Recuperado, pero no al 100%, el extremo no disputó ningún minuto ante el Barcelona. Carlo Ancelotti explicó que fue porque no estaba en condiciones. Ni siquiera lo envió a calentar en ningún momento y los efectos se vieron en el entrenamiento del martes en el cual se tuvo que retirar por molestias.

RODRYGO SE REBELÓ CONTRA EL REAL MADRID

En medio de esa situación suscitada en el entrenamiento, parece que Rodrygo no solo tenía una molestia, pues, todo indica que su intención es desprenderse ya del Real Madrid y no estar en los siguientes partidos que restan para finalizar la temporada.

Desde España confirman las molestias musculares, pero también mencionan que el jugador ya no quiere jugar más con el Real Madrid y encontró el momento perfecto con la lesión. De hecho, se dice que no jugó ante Barcelona porque él mismo no quería.

Le puede interesar: Xabi Alonso lo aprueba: su primer fichaje en Real Madrid vale 60 millones de euros

Rodrygo tiene las horas contadas en el Real Madrid y se despedirá en próximos días. El brasileño se siente poco valorado y no quiere jugar el Mundial de Clubes con el elenco madrileño. Manchester City aparece como uno de los equipos con más opciones para asegurarlo de cara a la próxima temporada.

SOLO XABI ALONSO PODRÁ CONVENCERLO

Carlo Ancelotti afirmó en varios momentos que es un jugador valorado y que le tocó un tramo difícil con las lesiones. Le tiene cariño al igual que a todos sus dirigidos. Parece que no cuentan la historia completa. Si ‘Carletto’ no podrá retenerlo, será el turno para que Xabi Alonso pueda convencerlo si el vasco lo ve como uno de los referentes del cuadro blanco.

Lea también: Hijo de Ancelotti dirigirá a jugador de Selección Colombia en Europa

Si el caso no es así, Rodrygo se despedirá siendo el héroe en Champions gracias a sus goles llegando desde el banquillo de suplentes en instancias previas a la final. El jugador ya se habría plantado contra el club y no jugará más.