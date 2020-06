¿Respuesta de Zidane a James? La titular del Real Madrid vs Espanyol

Real Madrid dio a conocer el once titular del equipo para enfrentar al Espanyol en condición de visitante. El elenco 'merengue' no contará en sus filas con el colombiano James Rodríguez, que ha sido noticia en los últimos días por las declaraciones hacia Zinedine Zidane.

La prensa española señala que después de las declaraciones del colombiano donde confirmó que no quería quedarse en el Madrid, pero le tocó, el entrenador francés no lo tendría más en cuenta en lo que resta de la temporada. No obstante, esto podría cambiar si hay lesiones en la plantilla.

La titular la encabeza Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Hazard, Isco y Benzema. Dentro de los suplentes, James comparte opción de entrar con Asensio, Braim, Bale, Vinicius, Rodrygo, entre otros.

Por ahora, el objetivo de James Rodríguez es entrenarse de la mejor manera mientras acaba la temporada, tener un buen nivel físico y buscar lo más pronto posible una salida a otra escuadra en la que pueda figurar y seguir estando en la órbita de la Selección Colombia, esto pensando en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

Se habla que el ‘cafetero’ podría llegar a la Premier League de Inglaterra o terminar en la Serie A de Italia.