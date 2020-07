Revelan cómo fue la charla entre Zidane y James para no ser convocado

En medio del buen momento que atraviesa Real Madrid y que lo tiene ad portas del título de la Liga Española, un tema que ha sacudido a la ‘Casa Blanca’ es la situación del colombiano James Rodríguez, quien no ve oportunidades con Zidane y se ha manifestado en diferentes medios mostrando su incomodidad por los daños que esto le ha ocasionado a su carrera deportiva.

A todo esto se ha sumado un nuevo episodio, según Zidane, James pidió no ser convocado para el partido contra Athletic en Bilbao, reconociendo que no iba a jugar y que esa situación lo tiene cansado; mientras otras versiones apuntan a que el colombiano estaba negociando con Atlético de Madrid.

Lea también: El deseo de James Rodríguez para salir del Real Madrid

El periodista Edu Aguirre, de conocida cercanía con James y que tiene como fuente primaria de su ejercicio al Real Madrid, reveló detalles de la charla que tuvo el colombiano con su entrenador para no ir a suelo vasco y sentenciando su futuro.

"James no aguanta más esta situación, entonces hablan entrenador y jugador y le pide no ir, porque le dice: 'mira, para ir, viajar, estar en el hotel, estar dos horas viendo el fútbol y volverme, míster me quedó entrenando en casa, me quedó sacrificándome en casa y preparándome para el futuro. Usted no cuenta conmigo'. Entonces aquí es donde entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador y entiende a James, y acepta la situación", señaló en primera medida en ‘El Chiringuito TV’.

De interés: Real Madrid rebajó el precio de James para dos clubes de la Premier

"James está sufriendo, cada vez que no juega está sufriendo, James ya solamente mira al futuro. Es un tema sentimental, es un tema mental del jugador", acotó Aguirre sobre la triste situación del colombiano.

Y cerró con una lapidaria frase: "James, podríamos decir que ha llegado a su límite mental, a su límite de soportar no jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar porque cada vez que no juega y no se siente tan importante, o no se siente importante, o Zidane no le hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón. Cada partido para James es un sufrimiento más".