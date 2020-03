Revelan la lista de jugadores que terminan su contrato en la Liga Española

La suspensión de LaLiga española de fútbol debido a la pandemia del coronavirus, como ocurrió con en la mayoría de competiciones, está poniendo en jaque la organización del calendario para poder concluir una temporada en la que, en caso de que esto ocurriera más allá del 30 de junio, las organizaciones del fútbol español tendrían que resolver qué pasa con los contratos de jugadores que expiran en esa fecha.



El objetivo para evitar esto es que el campeonato doméstico finalice antes de dicha fecha, pero con la incertidumbre que genera el Covid-19 es imposible afirmar esto con rotundidad. Eso sí, Javier Tebas, presidente de la patronal, sí que aseguró el pasado lunes en declaraciones a Cuatro que está “convencido de que se va a terminar”.



Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) insisten en que "todo está condicionado por la declaración del estado de alarma", que "ha condicionado toda la actividad económica productiva y social del país", y la duración del mismo.



“Los contratos en el ámbito del deporte son de duración determinada. Habría que ver si se tienen que prorrogar esos contratos y eso afecta, al mismo tiempo, a la licencia, porque los profesionales están vinculados por la licencia, ahí entran FIFA, UEFA y la Federación", explicó a EFE María José López, responsable jurídica de AFE.

Lea también: "En América me querían sacar a mí y al entrenador", reveló el 'Gato' Pérez



En su opinión, si el estado de alarma se prolonga por ejemplo "hasta finales de mayo puede haber un serio problema, pero si dura hasta finales de abril el tema es más subsanable".



"Si la competición continúa es una duda que las empresas deben de valorar. Hay situaciones como les que están planteando algunos clubes de un estado de crisis por una falta de previsión de esos famosos derechos de televisión y que eso implicaría unas reducciones laborales de contratos. Es un tema que tienen que hablar los clubes con los representantes de los trabajadores, pero son distintos escenarios", añadió.



En LaLiga Santander hay dos equipos que miran atentamente si finalmente se prolonga la liga más allá del 30 de junio. El Espanyol cuenta con 11 jugadores que finalizan su contrato con el equipo a finales del sexto mes del año, mientras que en el Granada comparten este número, aunque en su caso siete de ellos son en forma de cesión.



ATLÉTICO DE MADRID



En el Atlético solo el español Antonio Adán finaliza contrato. Es el portero suplente por detrás del inamovible esloveno Jan Oblak y su sitio, salvo lesión de este, ha estado desde su llegada, tras grandes actuaciones en sus cuatro años y medio en el Betis, en la Copa del Rey. A sus 32 años su futuro está en el aire.



En el apartado de cesiones, el caso que maneja el club rojiblanco es el del belga Yannick Carrasco. El extremo volvió a la disciplina del Cholo Simeone casi dos temporadas después de irse al fútbol chino, al Dalian, y está cedido hasta final de temporada, establecida en el 30 de junio.



ATHLÉTIC DE BILBAO



En el Athletic terminan contrato esta temporada Aritz Aduriz, Beñat Etxebarria y Mikel San José, tres de sus jugadores más destacados en una última década llena de acontecimientos para el club vasco.



Aduriz, que cumplió 39 años el pasado 11 de febrero, ya ha anunciado que se retira al final del curso. No ha contado demasiado para Gaizka Garitano, apenas unos pocos minutos en casi todos los partidos, pero de momento deja para el recuerdo, además de su trayectoria, un golazo de media chilena que doblegó al Barcelona en la primera jornada de Liga.



Los casos de San José y Beñat son similares, ya que han pasado de ser jugadores capitales en los últimos años a habituales descartes no solo en las alineaciones sino también en las convocatorias. Ambos, a punto de cumplir los 31 años el navarro -el 30 de mayo- y ya con 33 el vizcaíno, quieren seguir jugando y esperan noticias del club, que también estaba a la espera de ver cómo acaba la temporada, con la final de la Copa del Rey y posibilidad de volver a Europa, para tomar una decisión respecto a su futuro,



BARCELONA



En el Barcelona no existe ningún jugador que acabe contrato este verano, más allá de dar de baja administrativa al turco Arda Turan, por lo de la amortización de su contrato, realizado en el 2015 y con duración de cinco años.



No obstante, el Barça sí que ha mostrado interés por vender a uno de sus centrocampistas, el croata Ivan Rakitic, que finaliza su contrato en el 2021, un caso parecido al del chileno Arturo Vidal, quien también concluye su relación con el Barça el verano del año que viene, y que siempre ha sonado como transferible.

De interés: ¡Gran ejemplo! Lewandowski y una millonaria donación para combatir los contagios



BETIS



En el Betis quedarían libres el lateral derecho suplente, Antonio Barragán, y el canterano Édgar González. A este último, con quien está contando mucho Rubi tanto de tercer central como de pivote defensivo, se le pretende renovar.



En el capítulo de cesiones, llegarían a su fin la del centrocampista Carles Aleñá (Barcelona) y la del lateral y extremo izquierdo Alfonso Pedraza, aunque el club tiene una opción de compra sobre este último al que las lesiones le han impedido disputar más minutos en lo que se pudo completar de temporada.



ESPANYOL



El Espanyol es el club que ve con más preocupación la fecha del 30 de junio, ya que cuenta con 11 jugadores que finalizan su contrato este año a lo que se le añade un futuro incierto en la máxima categoría al ocupar la última posición de la clasificación de LaLiga Santander, a seis puntos de la salvación.



Los futbolistas que finalizan su contrato son: El portero Diego López, los centrales Bernardo Espinosa y Naldo; los laterales Dídac Vilà, Sébastien Corchia y el capitán Javi López; el centrocampista Ander Iturraspe; y el delantero chino Wu Lei junto a los uruguayos Jonathan Calleri y Facundo Ferreyra, y el español Víctor Campuzano.



GRANADA



Comparte con el Espanyol (11) el número de futbolistas que finalizan su vínculo con el club en junio, aunque en su caso solo son cuatro los que cumplen contrato: el lateral turco Ismail Koybasi; Roberto Soldado, que renovará automáticamente si el Granada se mantiene en Primera División -ahora 9º con 38 puntos-; el meta Aarón Escandell y el extremo Álvaro Vadillo, con quienes se negocia una ampliación.



De los siete cedidos, tres son sin cláusula de compra: los centrales José Antonio Martínez (Eibar) y Jesús Vallejo (Real Madrid), y el atacante Carlos Fernández (Sevilla). Los cuatro que cuentan con esa opción son: los galos Dimitri Foulquier (Watford) y Maxime Gonalons (Roma), el medio venezolano Yangel Herrera (City) y el extremo luso Gil Dias (Mónaco).



REAL MADRID



El conjunto madridista solo tiene un jugador que finalice su vinculación el 30 de junio: el portero suplente Alphonse Areola. El francés llegó a la capital de España en forma de cesión, tras el fichaje del costarricense Keylor Navas por el París Saint-Germain, y todavía no se conoce qué pasará con su futuro.



Eso sí, el Madrid tendrá que estar muy atento al capítulo de cesiones, ya que tiene hasta 12 futbolista repartidos por el mundo cuyo préstamo acaba a final de junio. Sin contar con el noruego Martin Odegaard, cedido, en principio, por dos temporadas a la Real Sociedad.



Los porteros Andrii Lunin (Oviedo) y Luca Zidane (Racing de Santander); los defensas Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Sergio Reguilón (Sevilla), Álvaro Odriozola (Bayern de Múnich) y Javi Sánchez (Valladolid); los centrocampistas Dani Ceballos (Arsenal) y Óscar Rodríguez (Leganés); y los delanteros Takefusa Kubo (Mallorca), Borja Mayoral (Levante), Alberto Soro (Zaragoza) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) deberán volver, por contrato, a la disciplina madridista el 30 de junio.



SEVILLA



El Sevilla conoce desde enero que uno de sus emblemas, como es el argentino Éver Banega, se iba a marchar a final de temporada al Al Shabab saudí, entrenado por el español Luis García Plaza, cerrando así un ciclo de cinco campañas dividido en dos etapas (2014-16 y 2017-20) con dos copas de la Liga Europa 2015 y 2016 en su haber.



Además, en el Sevilla terminan contrato el extremo Manuel Agudo 'Nolito' y los cedidos Sergio Reguilón (Real Madrid) y Yassine Bono (Girona), el portero marroquí con una opción de compra.



VALENCIA



El central argentino Ezequiel Garay es el futbolista que finaliza contrato en el Valencia. El defensa se encuentra lesionado con una rotura de ligamentos sufrida hace mes y medio y que le impedirá jugar hasta la próxima temporada. Antes de su lesión se había entablado conversaciones y la renovación parecía próxima, pero oficialmente no se ha comunicado.



Ezequiel Garay, junto a Gabriel Paulista, ha integrado hasta su lesión el eje defensivo titular más habitual del equipo en las últimas temporadas. Por su parte, el italiano Alessandro Florenzi, llegado en el mercado invernal, y Jaume Costa acaban su cesión en dicha fecha.



VILLARREAL



El centrocampista Santi Cazorla se reenganchó al fútbol a su llegada al Villarreal a principio de la pasada temporada tras un calvario de lesiones que lastraron su carrera. Temporada y media después le dio tiempo a convertirse, de nuevo, en pieza importante del equipo, luciendo en ocasiones el brazalete de capitán e incluso volviendo a ser convocado con la selección española. Finaliza contrato el 30 de junio, pero tiene una cláusula opcional de cara a la temporada 2020-2021.



Otro futbolista al que no le han respetado las lesiones ha sido a Bruno Soriano. El español disputó su último partido al final de la Liga 2016-2017 tras recaer en varias ocasiones de sus molestias ocasionadas en el tendón rotuliano de la pierna izquierda y en mayo cumplirá tres años sin jugar. No hay noticias sobre su futuro.