Revelaron que James habría causado la salida de una figura del Real Madrid en 2014

La llegada de James Rodríguez al Real Madrid fue uno de los fichajes más sorpresivos en el año 2014, teniendo en cuenta lo que pagó el elenco merengue y la procedencia del futbolista y la nacionalidad (poco usual en el cuadro ibérico). Sin embargo, el mundial de ese año en Brasil fue un punto de inflexión para el mercado y para el mencionado club.

James fue goleador y uno de los mejores jugadores de la cita orbital, una pieza muy valiosa para le época teniendo en cuenta su corta edad. El Madrid ya tenía al colombiano en sus planes y la llegada al club blanco traería como consecuencia la salida de una de las grandes figurad de ese equipo.

“Sabía que James venía al Madrid y era mi posición, entonces sabía que me querían vender. Y llegó la carta, Daniel Martínez (médico de la selección Argentina) me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí”, señaló Di María este domingo en diálogo con ‘Telefe’ de Argentina sobre una comunicación que recibió del club merengue para que no jugará la final del Mundial de 2014.

Asimismo, el futbolista del PSG hizo un llamado para tener tranquilidad y responsabilidad en épocas del coronavirus: “Es algo loco lo que estamos viviendo, no lo estamos pasando muy bien. Estamos aislados hace 14 días, desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena. Nosotros dos días más por pedido del club. Salimos una sola vez al supermercado. Tratando de no hacer muchas cosas, en casa. Por nuestras hijas para que no nos contagiemos”.