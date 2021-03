Ronald Koeman se ilusiona con el juego que viene mostrando el Barcelona

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman aseguró que "el camino" que su equipo ha empezado "todavía no está acabado" en la rueda de prensa previa al partido ante el Huesca, que en caso de victoria local dejaría a los azulgrana a cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid.



"Este equipo tiene mucho futuro, hay mucha calidad en el equipo, hemos querido cambiar cosas y esto se ve claramente. Siempre se habla del buen rendimiento de los jóvenes, pero hay que destacar la energía que ponen los mayores como Sergio Busquets, Leo Messi o Jordi Alba", añadió en este sentido el técnico holandés.



Además, explicó que el Barcelona "está bien, con muchas ganas y aunque un lunes por la noche es un día raro para jugar" esto les permitirá conocer previamente "todos los resultados" y, de todas maneras, estarán obligados "a ganar para luchar por la Liga".



Según Koeman, el hecho de haber recortado distancia con la cabeza de la Liga "es una demostración" de que el Barcelona ha "mejorado y que hoy en día ningún equipo tiene fácil ganar sus partidos". También consideró que "no hay que mirar la clasificación, sino ir partido a partido".



De todas maneras, dijo que hay "cosas a mejorar, como la efectividad, en la remontada del 6-1 ante el PSG el Barcelona no tuvo tantas oportunidades de gol como el miércoles en París".



Por otro lado, Koeman explicó que aún no ha hablado mucho con Joan Laporta, el nuevo presidente del club: "En el viaje de París hablamos poco, pero de diversas cosas. Tenemos que reunirnos, aunque no es el momento de hablar de este tema hacia afuera, son cosas del club".



Preguntado por si le gustaría que Jordi Cruyff fuera el nuevo secretario técnico, no quiso pronunciarse de forma clara sobre ello. "No puedo decir mucho porque son cosas que hay en el club y el presi debe decidir su equipo en posiciones importantes", aseguró. Aunque explicó que "personalmente" conoce "bien a Jordi y puede ser un candidato en ese sentido".