Santiago Arias dejaría el Atlético de Madrid por un grande de la Bundesliga

El mercado de fichajes en Europa aún tiene tres semanas efervescentes donde se verán los últimos movimientos y hay varios futbolistas colombianos en la bolsa. Uno de ellos es Santiago Arias, lateral del Atlético de Madrid y de la Selección Colombia, quien podría cambiar de equipo prontamente.

El experimentado jugador tuvo buenos momentos en el remate de temporada de Atlético de Madrid en la Liga Española, pero sobre el final perdió el puesto con Kieran Tripier. En Atlético se maneja la versión que buscan la salida de un lateral y el colombiano sería el apuntado a pesar de su deseo de quedarse y de un año más de contrato que tiene.

No obstante, Bayer Leverkusen de la Bundesliga sería en nuevo equipo de Arias, esto según la información que reveló el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, donde menciona que ya estarían cerca de un acuerdo para su traspaso.

Asimismo, el citado comunicador reveló que Everton nunca estuvo realmente interesado en el colombiano como se mencionó tras la llegada de James Rodríguez y que en este momento Leverkusen sería el único que lo sacaría del Atlético de Madrid, aunque por ahora no se conocen las cifras económicas.

Además de Leverkusen, el colombiano estaría siendo seguido por el PSG, pero finalmente la Bundesliga sería su destino si el equipo de Simeone finalmente quiere desligarse de él.

