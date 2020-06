Santiago Arias habló del reto de Atlético de Madrid en su regreso a La Liga

Pese a que Santiago Arias podría ser uno de los jugadores que saldría de Atlético de Madrid en la próxima temporada, el colombiano no deja de ser un futbolista importante en el plantel del club de la capital española y por eso fue consultado por las redes sociales de la institución para hablar acerca de la vuelta a la competencia, la forma en la que enfrentarán a Athletic de Bilbao y de cómo se sienten jugando sin presencia de público en los estadios.

Lea también: Mario Yepes explicó lo que debe tener un capitán de la Selección Colombia

"La verdad bastante bien, volver al campo, a ver a los compañeros, a entrenar en grupo, creo que todo esto le sube a uno más el ánimo para lo que viene que, para nosotros es bastante importante. Ya era hora de volver, la verdad que hacía mucha falta, ya queríamos regresar, queríamos jugar; creo que no solo nosotros, sino todos los jugadores, todos los equipos. Así que creo que va a ser bonito y va a ser como empezar una temporada, prácticamente", destacó Arias del regreso.

Posteriormente, refiriéndose al choque frente a Athletic de Bilbao, del próximo 14 de junio en San Mamés, señaló: "Va a ser un rival difícil. Es un rival al que le gusta jugar, le gusta atacar espacios por fuera, pero creo que hemos entrenado bastante bien, hemos entrenado fuerte, creo que siempre hemos estado apegados al plan de trabajo que tenemos que es bastante bueno y esperemos que, para nosotros, el día del partido salga todo bien".

Le puede interesar: Ministro de Salud: anuncio de cuándo hará entrega del protocolo a la Dimayor

Finalmente, Arias habló de lo que se siente al jugar sin público, algo que ya experimentó en una ocasión: "Me tocó jugar uno (partido sin público) y no es lo mismo. Al final, tener afición, tener gente que te esté alentando, te da como un plus para motivarte más, para salir al campo y demostrar más, pero creo que esto, en este momento, pasa a segundo plano; lo primero es la salud ante todo y esperar que todo salga bien para todos".