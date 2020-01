Santiago Arias se podría perder el clásico ante el Real Madrid por lesión

El colombiano Santiago Arias, defensa del Atlético de Madrid, sufre una "lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdo", según determinaron las pruebas médicas e informó el club, por lo que es baja para el partido de este domingo contra el Leganés en el Wanda Metropolitano.

El futbolista, titular en los dos últimos compromisos del equipo rojiblanco, en Eibar y en León, terminó con molestias el choque del pasado jueves contra la Cultural, por lo que el viernes se sometió a diversas pruebas que desvelaron la lesión, de la que el club no ha especificado ni el grado ni el periodo de recuperación estimado. Sin embargo, se cree que no podría estar tampoco para el clásico del 1 de febrero ante el Real Madrid.

"Nuestro lateral queda pendiente de evolución", explica el parte médico sobre Arias, cuya ausencia incide en una posición en la que Kieran Trippier es duda por una pubalgia que le ha apartado de los dos últimos encuentros e incluso de los entrenamientos hasta este sábado, cuando se reincorporó al trabajo con el grupo.



La otra opción natural para el lateral derecho sería Sime Vrsaljko, con el alta médica desde el pasado 9 de enero, pero que acumula once meses sin competir por la lesión de la rodilla a la que fue sometido el pasado mes de febrero.



Arias no se entrenó en la sesión matutina de este sábado en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en la que tampoco participó el francés Thomas Lemar a causa de una gastroenteritis, aunque el internacional galo, ya restablecido de una lesión muscular, no está descartado para entrar en la convocatoria contra el Leganés.

Simeone, a la vez, mantiene las bajas de Koke Resurrección, que se entrenó al margen del grupo por una lesión muscular -sólo ha jugado uno de los últimos seis duelos por esa dolencia-; Diego Costa, operado de una hernia discal cervical y fuera de competición hasta febrero; y José María Giménez, con un edema muscular desde la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Yeda.