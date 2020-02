El presidente barcelonista Josep Maria Bartomeu ha citado de urgencia este miércoles a la comisión delegada del club, compuesta por él mismo, los cuatro vicepresidentes, la secretaria de la junta y el director general (Òscar Grau) para tratar el episodio sobre las redes sociales, y también convocará al resto de la directiva el próximo viernes.



La reunión, adelantada por la Cadena SER y corroborada por EFE, se produce después de que trascendiera la contratación por parte del club de una empresa para presuntamente erosionar en redes sociales a jugadores, exjugadores, opositores y miembros del entorno del club, lo cual ha sentado muy mal en el seno del equipo directivo, que mayoritariamente desconocía el asunto.

Después de desmentir la información, anunciar el fin del contrato con la citada empresa (I3 Ventures) y dar explicaciones al grupo de capitanes de la primera plantilla (Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto), ahora Bartomeu ha decidido dar un nuevo paso y ofrecer su versión a la plana mayor de la directiva.



Bartomeu informará a la comisión delegada de que el contrato con I3 Ventures es para monitorizar las redes sociales y no para desprestigiar a nadie. La idea del presidente es depurar responsabilidades y llegar hasta el final en este asunto en el que su junta directiva y él mismo se juegan mucho.



El primer paso será reunirse con los vicepresidentes Jordi Cardoner, Jordi Moix, Enric Tomàs y Emili Roussaud; la secretaria de la junta (Maria Teixidor) y con el CEO, Òscar Grau.



Durante este encuentro no se descarta ningún escenario, incluso la posibilidad de que se produzcan dimisiones o destituciones de algún alto ejecutivo.



En el encuentro también se tratará sobre la remodelación del área financiera, después de la marcha de la directora financiera, Montserrat Font, que según informó a EFE un portavoz del club no tiene nada que ver con la crisis abierta por las redes sociales.

"Ha tomado la decisión desde hace meses porque había aceptado una oferta profesional. Comunicó internamente su marcha y ahora se tiene que remodelar el área financiera" informó a EFE un portavoz.



Tras la reunión de este miércoles de la comisión delegada, posteriormente el viernes está prevista una reunión de la directiva, un encuentro más informal y que ya estaba previsto desde hace días.



Normalmente este tipo de reuniones se celebran fuera de las oficinas del Camp Nou y no cuentan con un orden del día, pero los acontecimientos de las últimas horas y la presencia mayoritaria de directivos supone un punto de interés informativo.