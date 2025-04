¿Se dañó la relación?: Ancelotti aclaró su situación en Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti no respondió ninguna cuestión sobre su futuro y, pese a tener un año más de contrato con el Real Madrid, hasta junio de 2026, marcó el final de la presente temporada como el momento para valorar su continuidad, y desmintió que haya "ningún tipo de enfrentamiento" con el club.

"He hablado con los jugadores y con el club, estamos todos en la misma línea, que es seguir en la pelea por los títulos que tenemos", desveló Ancelotti en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid, confirmando reuniones tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Arsenal en cuartos de final.

"No hay ningún tipo de enfrentamiento y nunca lo he tenido con el club porque estamos en el mismo barco siempre. Quien habla de enfrentamiento mío con el club y el presidente no dice la verdad. Sobre todo en estos momentos es cuando el presidente muestra más cariño hacia mí, más que cuando hemos ganado. Ha sido siempre así en este club", manifestó visiblemente molesto.

