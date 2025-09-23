Actualizado:
Sensible baja para el Barcelona: Se confirma fuerte lesión de una de sus estrellas
Se hizo oficial el tiempo de baja que estará la joven estrella del Barcelona, se perderá gran parte de la temporada.
El Barcelona empezó esta temporada con la intención de mejorar lo hecho la campaña pasada en donde ganó todo a nivel doméstico pero quedó en semifinales de la Champions. Con un poco más de fondo en la plantilla Hansi Flick quedó contento por como se armó el equipo pensando en ganarlo todo.
Sin embargo, las malas noticias no se han hecho esperar y el entrenador alemán tendrá que acomodar las piezas porque perderá por más de media temporada a uno de sus jugadores 'favoritos'.
Estará afuera entre 4 y 5 meses
El Barcelona empezó la temporada con un muy buen ritmo, aún sin regresar al Camp Nou y jugando en el Johan Cruyff el equipo español aún no ha perdido y el único que le ha sacado puntos ha sido el Rayo Vallecano. Sin embargo, se confirmó una triste noticia para los aficionados culés que perderán a uno de sus jugadores más queridos por más de 4 meses.
Pablo Páez Gavira, mejor conocido como Gavi no estaba siendo tenido en cuenta por el entrenador alemán por problemas en una de sus rodillas, sin confirmación oficial se barajaba la posibilidad de que el jugador estuviera ausente unos pocos encuentros y con fisioterapia se pudiera recuperar, pero hoy Fabrizio Romano confirmó lo peor, el jugador tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y se perderá gran parte de la temporada.
🚨 BREAKING: Gavi will be out for 4-5 months after undergoing surgery today. pic.twitter.com/3IY8jwYUyh— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2025
El Barcelona pierde una buena ficha en el mediocampo
Gavi quería hacer de esta su gran temporada de regreso después de recuperarse de una rotura de ligamento cruzado que sufrió jugando con la selección, alternando minutos a final de la temporada pasada hizo una muy buena pretemporada y todo estaba listo para su gran retorno al equipo, pero una nueva lesión lo frenó.
Con Pedri y De Jong como los titulares indiscutibles el otro puesto en la mitad lo alternaban Gavi, Fermín y Dani Olmo y como recambio quedaban Marc Bernal y Casadó, pero con la ausencia del joven español y con la nueva lesión de Fermín, Dani Olmo se tendrá que hacer cargo de ser el conector entre mediocampo y ataque y Marc Bernal y Casadó tendrán mucha más participación con el equipo.
