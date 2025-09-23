Sensible baja para el Barcelona: Se confirma fuerte lesión de una de sus estrellas

El Barcelona empezó esta temporada con la intención de mejorar lo hecho la campaña pasada en donde ganó todo a nivel doméstico pero quedó en semifinales de la Champions. Con un poco más de fondo en la plantilla Hansi Flick quedó contento por como se armó el equipo pensando en ganarlo todo.

Sin embargo, las malas noticias no se han hecho esperar y el entrenador alemán tendrá que acomodar las piezas porque perderá por más de media temporada a uno de sus jugadores 'favoritos'.