Sergio Ramos defiende a Zidane con los códigos del vestuario en Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City ha vuelto a traer a escena la crítica a Zinedine Zidane, que salió perdedor de su primer pulso con Pep Guardiola, y al que salió en su defensa el capitán Sergio Ramos, asegurando que "es el técnico ideal" para el club blanco.



La mala racha de resultados de un Real Madrid que solo ha ganado un partido de sus cinco últimos para quedar eliminado de la Copa del Rey, sin el liderato en Liga y al borde del precipicio en Liga de Campeones, provoca que la crítica vuelva a enfocar a Zidane.

Sergio Ramos salió al paso y en declaraciones a los medios del club elogió la figura del técnico francés. "Es un grandísimo entrenador, no solo por los números y todos los títulos que hemos conseguido con él", defendió.



"Como jugador estuvo muchos años en la casa y maneja muy bien los códigos del vestuario. No todo el mundo sabe gestionar eso. Al menos, no con la naturalidad con la que lo hace él", agregó.

Para Ramos la virtud de Zidane es que tiene a toda la plantilla enchufada y que es el perfil adecuado de técnico madridista. "Jueguen más o menos, tiene a todos los jugadores motivados y esa es una de sus grandes virtudes".



"Zizou conoce muy bien el rendimiento que puede sacar de cada uno de nosotros y para mí es el técnico ideal para un equipo como el Real Madrid. Ojalá podamos vivir otra época de grandes títulos con él", sentenció.