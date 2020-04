Sergio Ramos se "muere de ganas" por volver, pero con el virus controlado

"Vamos a intentar terminar con el virus para que no vuelva. Me muero de ganas de volver a saltar al Bernabéu, vestir la camiseta del Real Madrid y volver a la normalidad. Requiere su tiempo, hay un antes y un después de la COVID-19, pero vamos a dejarlo en manos de los especialistas. Cuando no haya riesgo ninguno, tengo muchas ganas e ilusión de vestir esta camiseta".

El defensa andaluz espera que "el fútbol vuelva a ser lo que ha sido, un deporte que sirva para unir y de distracción para miles de personas. Para que la gente saque esa energía y se ilusione con su equipo. Todo el mundo espera eso, pero requiere de un tiempo y un proceso".

Aunque el regreso sea sin público en las gradas, Ramos se conforma con que "por lo menos tengan la posibilidad de verlo desde sus casas". "Hay que ser flexibles porque la vida ha cambiado. Hay que poner de nuestra parte, colaborar y estar unidos".

Ramos señala que, aunque se ha perdido la rutina de entrenar en Valdebebas, en su casa ha hecho "mucho hincapié en mantener la alimentación, el descanso y el trabajo, y quizá a día de hoy estoy incluso más fuerte y más fino que hace dos meses". "Cuando entras en una rutina de partidos cada 3 días no te da tiempo a mantener la fuerza en el tren inferior. Estoy prácticamente más fuerte ahora que las primeras semanas".

También se refirió Sergio Ramos al reciente fallecimiento del exfutbolista y comunicador británico Michael Robinson.

"Hemos tenido esta desgracia. Ha sido un grandísimo jugador y una referencia para todos. Aprovecho para mandar un abrazo fuerte a su familia. Siempre lo tendremos en el recuerdo porque era una persona especial. Todo mi ánimo y pésame a su familia. Y a todos los madridistas, mandarles de corazón mucha fuerza. Al que le haya tocado despedir a un ser querido, mi más sentido pésame".