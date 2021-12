El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, calificó el partido de este martes ante el Sevilla como "una oportunidad enorme" para que su equipo se sitúe en posiciones para jugar la Liga de Campeones, uno de los objetivos de este curso para el equipo azulgrana.

SEVILLA VS. BARCELONA: HORARIO Y DÓNDE VER POR TV, ADEMÁS DE MOVISTAR+

El partido Sevilla Vs. Barcelona de este 21 de diciembre se puede ver a través de Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar+. En Sudamérica, el encuentro se puede ver por ESPN2 y Star+ y en Estados Unidos por la señal de ESPN+. También puede seguir el partido por Antena2.com

España: 21:30 horas

Colombia: 15:30

EEUU: 15:30 (este), 12:30 (pacífico)

Argentina: 17:30



En la rueda de prensa previa al último encuentro del año, el preparador egarense elogió a su próximo rival -"un equipo grandioso", subrayó- y afirmó que su plantilla "está creciendo", si bien recordó que necesita "paciencia y tiempo" porque la base del equipo no es la que él quería.



"Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en las posiciones 'Champions'. Desde que llegué, llevamos 10 de 15 puntos posibles en LaLiga. No está mal. Trabajamos para conseguir los quince, pero no pudo ser", aseguró.



Sin embargo, es consciente Xavi de que este martes en el Ramón Sánchez Pizjuán se medirán ante un rival "directo" que es "un ejemplo a seguir" tanto por "su filosofía e idea de club" con Julen Lopetegui en el banquillo, de quien dijo que es "un entrenador enorme".



En el último partido contra el Elche (3-2), tres jóvenes del filial -Nico González, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Ferran Jutglà- fueron los autores de los tantos que dieron la victoria al Barcelona.



Por ello, Xavi resaltó que estos jugadores, que están gozando de oportunidades con el primer equipo, "deben ser la base del presente y del futuro" del Barcelona.



Gavi, uno de los protagonistas en las últimas jornadas, tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Preguntado por esta circunstancia, el técnico catalán confirmó que uno de los próximos objetivos es firmar la renovación del jugador andaluz.



"Hay que actuar ya. Si hace falta pondremos dinero entre todos. No se puede perder a este tipo de jugadores. Deben ser la base del presente y el futuro. Tengo entendido que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi", manifestó.



En este sentido, desveló que el club "está valorando" incluir en enero "algún jugador del filial con ficha de primer equipo" para que el Barcelona no esté limitado con la norma alinear a siete jugadores de la primera plantilla en los partidos de Liga.



Asimismo, Xavi dio un mensaje de confianza hacia los jugadores más veteranos y precisó que, pese a la explosión de los jóvenes, todos los miembros del primer equipo están teniendo "un compromiso extraordinario" desde que asumió el cargo de entrenador.



Entre los veteranos figura Marc-André ter Stegen, cuyo rendimiento está siendo cuestionado por parte de la afición. Xavi reconoció que el guardameta alemán tiene "errores", pero destacó que su "juego de pies está siendo extraordinario".



"Ganamos el partido en Villarreal por una acción suya. Hay que criticar, pero también hay que elogiar cuando lo hace bien", recordó el preparador del Barcelona, quien opinó que "en la salida de balón solo Manuel Neuer está al nivel de Ter Stegen".